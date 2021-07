Moguće bujične vode i klizišta, Ministarstvo izdalo upozorenje

BANJALUKA - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apeluje na stanovništvo da zaštiti imovinu zbog moguće pojave izlivanja bujičnih potoka i moguće mjestimične pojave klizišta, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Upozorenje je uslijedilo s obzirom na trenutnu hidrometeorlošku situaciju i na najavu obilnih padavina u Republici Srpskoj.

"Pozivamo građane, privrednike i poljoprivrednike da budu na oprezu i pripravnosti, da redovno prate upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i prate vremenske prilike, te da po potrebi preduzmu preventivne mjere zaštite, izmjeste mehanizaciju i zaštite poljoprivrednu proizvodnju", navode iz Ministarstva.

Upozorenje na mogućnost izlivanja bujičnih potoka i mjestimičnih pojava klizišta izdao i EFAS - platforma Evropskog centra za poplave.

Prema prognozoma Hidrometeorološkog zavoda u sjevernom pojasu u periodu od petka do utorka očekuje se od 100 do 130 l/m² kiše, dok se u centralnom pojasu koji uključuje i južnu polovinu Krajine očekuje od 80 do 100 l/m² padavina. Takođe, u južnom pojasu odnosno na području Hercegovine narednih dana očekuje se od 20 do 30 l/m², a u visokoj Hercegovini dodatnih 10 do 20 l/m² padavina.

Prema trenutnim izlazima iz raspoloživih prognoznih modela (MIKE, Sava FFWS) u naredna tri dana se ne očekuje značajan porast vodostaja na glavnim vodotocima na teritoriji Republike Srpske.