Mogući pljuskovi sa grmljavinom

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Povremeni lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom su mogući u Bosni.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 29 do 33 stepena Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 26 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 21 ºC s

Mostar + 30 ºC

Zenica + 25 ºC

Trebinje + 29 ºC

Bioprognoza

Opšta slika će biti nešto ljepša u odnosu na proteklih par dana, ali i dalje uz nestabilno vrijeme, izraženije u dijelu Bosne. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije. U Hercegovini sunčanije, pri tome će povremeno jača bura kvariti ugođaj.