Moj market otvorio 29. poslovnu jedinicu u Banjaluci

U banjalučkom naselju Kočićev vijenac, na adresi Kozarska bb, u 10.00 časova je domaći trgovački lanac Moj market otvorio 29. poslovnu jedinicu.

Market se prostire na 870 kvadratnih metara prodajnog prostora i raspolaže asortimanom od nešto više od 10 000 artikala.

Otvaranjem ovog marketa, obezbijeđena su 42 nova radna mjesta.

"Ovo je još jedan market u nizu rađen po savremenom konceptu, koji podrazumijeva veću orijentisanost na svježe odjele i spajanje marketa, tržnice i restorana u jednu jedinstvenu cjelinu. Tako će kupci u novootvorenom marketu svakodnevno moći da pronađu i odaberu svježe voće i povrće, meso, ribu, svježa peciva i druge pekarske proizvode i pedesetak vrsta gotovih i čorbastih jela te salata. U marketu se nalazi i prostor za konzumaciju, u kojem kupci mogu da naprave predah i uživaju u svom svježem obroku", saopštila je Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca Moj market.

U duhu komšijske trgovine i u društvu ljubaznih zaposlenih, kupce je na dan otvaranja dočekala posebna akcijska ponuda koja će trajati do 22. decembra, pokloni iznenađenja i poklon bonovi sa popustom za narednu kupovinu za kupovine preko 20 KM, svaka 100. gratis kupovina te mali kućanski aparati za svaku kupovinu preko 100 KM.

Pogodnost koja je obradovala kupce su i dupli bodovi za članove Kluba osmijeha, koji današnjom kupovinom u ovom marketu imaju mogućnost da ostvarivanjem duplih bodova brže dostignu jedan od bonitetnih pragova, u cilju dodatne uštede prilikom narednih kupovina, a prije završetka tekućeg bonitetnog perioda koji traje do 31. januara 2022. godine.

Radno vrijeme novootvorenog marketa je od ponedjeljka do subote od 07.00 do 22.00 časa i nedjeljom od 07.30 do 16 časova.