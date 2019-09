Mokri kolovozi, magla u kotlinama

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su sitniji odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor, na dionici od hotela "Ćubić" do Klašnica, u toku je sanacija kolovoza svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", u opštini Brod dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

U toku je postavljanje kamera za kontrolu brzine na auto-putu Gradiška-Banjaluka, lokalitet Mahovljanske petlje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na istom auto-putu, zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja", izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku je izgradnja i sprovođenje privremenog sistema naplate putarine na auto-putu "9. januar", Banjaluka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Režim odvijanja saobraćaja, zbog radova, izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i na dionici Čelinac-Kotor Varoš. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog izgradnje mini-hidroelektrane na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, odvija naizmjenično, jednom trakom, zbog izgradnje male hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Lukavica-Pale, kao i na proširenju mosta, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača od ponoći do 7.00 časova i od 16.00 časova do ponoći na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone i autobuse klase M3, zbog sanacije klizišta.

Ova zabrana se ne odnosi na autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk dva saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Noću dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00.30 do 1.30 časova, od 2.00 do 3.30 časova i od 4.00 do 5.30.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo /Nemila-Tetovo-Zenica/ zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog radova na auto-putu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od tri kilometra vozila saobraćaju dvosmjerno.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica tokom dana izvode se radovi na mostu kod restorana "Bagrem" i saobraća se jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.