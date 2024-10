Mokri kolovozi, udari vjetra na području Mrkonjić Grada

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a na području Mrkonjić Grada i Kneževa povremeno su jaki udari vjetra.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju i na smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i preko planinskih prevoja i savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Zbog bojevog gađanja na poligonu "Manjača" danas će od 8.00 do 16.00 časova biti obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banjaluka - Čađavica, i to na dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići.

Saobraćaj će preusmjeravati policija.

Zbog radova na regionalnom putu, na dionici Šepak - granica Republike Srpske/Srbije i na mostu zabranjen je saobraćaj za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona.

Tokom prelaska mosta, na mostu se istovremeno mogu naći najviše dva teretna vozila i to bez putničkih vozila.

S obzirom da se formiraju duge kolone vozila, vozače iz AMS mole za strpljenje i razumijevanje.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, na snazi su na magistralnim putnim pravcima Crkvina - Modriča, Dragotinja - Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača - Trnopolje.

Na magistralnom putu Srbac - Derventa izmjene su zbog sanacije puta, kao i na dionicama magistralnog puta Milići - Vlasenica i Vlasenica - Han Pijesak.

U toku je sanacija mosta na regionalnom putu Piperi - Mačkovac zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila iznad tri i po tone biće preusmjerena na alternativne putne pravce Mačkovac - Čelić i Piperi - Lukavica - Brnjak, a vozila do tri i po tone na lokalne puteve preko Mačkovca i Vakufa.

Zbog radova u tunelima "Cera tri", "Strogonik", te "Pasjaci" i "Hamšil" izmjene su na magistralnom putu Brodar - Višegrad, kao i u tunelu "Kotva dva" na dionici Međeđa - Brodar.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su i na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko - Tjentište u Sastavcima, na području Han Pijeska i Sokoca, Dobro Polje - Miljevina, Sastavci - Ustiprača, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić - Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška, kao i na regionalnom putu Teslić - Pojezera /granica sa FBiH/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda.

Zbog radova U Ulici Nenada Kostića, obustavljen je saobraćaj na isključnoj saobraćajnici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u naselju Zalužani.

Povremenih obustava, zbog miniranja terena, biće na dionici regionalnog puta Doboj - Modriča u Kostajnici.

Na području FBiH i dalje je obustavljen saobraćaj na dionicama koje vode od Jablanice prema Mostaru i od Jablanice prema Blidinju.

Alternativni pravci su Sarajevo - Novi Travnik - Rostovo - Bugojno - Kupres - Tomislavgrad - Posušje - Mostar ili Sarajevo - Foča - Tjentište - Gacko - Mostar.

Na dionici Konjic - Jablanica mogu saobraćati putnička i teretna vozila bez prikolice, kao i teretna vozila sa prikolicom koja prevoze humanitarnu pomoć.

Otežano, jednom trakom naizmjenično saobraća se na magistralnom putu Jablanica - Prozor.

Na putu Konjic - Borci - Ruište ima vode i mulja na kolovozu, ali mogu saobraćati putnička, kombi i terenska vozila.

Na regionalnom putu Drvar - Glamoč zbog oštećenja kolovoza zabranjen je saobraćaj za vozila teža od 7,5 tona, a alternativni pravci su u funkciji.

Zbog bujičnih poplava i oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na regionalnom putu Kreševo - Alagići.

Preporučuje se vozačima da prate uputstva lokalnih vlasti i koriste alternativne pravce.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase.

Teretna vozila teža od pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na graničnom prelazu Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak, prenosi Srna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.