Morbile prijetnja za 60.000 osoba

​SARAJEVO - U Kantonu Sarajevo je proglašena epidemija morbila, a trenutno od ove zarazne bolesti oboljelo je 113 pacijenata.

Amela Sofić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo, kazala je u petak da je broj oboljelih u proteklih 15 dana povećan, te da su morbile zarazna bolest koja se prenosi kapljičnim putem, preko nosa i usta.

"Najviše oboljelih je u općinama Novi grad i Novo Sarajevo jer su najmnogoljudnije. Dominira starosna struktura djece od dvije do pet godina. Zabrinjavajuće je da djeca ispod jedne godine čine 20 posto svih ukupno oboljelih", ističe Sofićeva i naglašava da se radi o problemu niskog obuhvata imunizacije.

"Po standardima WHO potrebno je da bude iznad 95 posto vakcinisanih da bi se stvorio kolektivni imunitet da bismo jedni druge štitili i da se ne bi razvijale bolesti. Na nivou FBiH je to 60,2 posto", objašnjava ministrica.

Aida Pitić, šefica Epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo, ističe da su njihove ekipe svakodnevno na terenu i da se svi slučajevi prate.

"Problem se javlja u skupini oboljelih od 14 godina i više jer nisu vakcinisani. Imamo djecu do 12 mjeseci koja su u posebnom riziku. Utvrdili smo da od 0 do 30 godina imamo oko 120.000 stanovnika, od toga, pošto je pokrivenost imunizacijom manja od 50 posto, mi teoretski imamo šansu da nam oboli 60.000 ljudi. Mi se nadamo da do toga neće doći. Sve radimo kako bismo smanjili rizik od oboljenja. Utvrdili smo da su svi koji su oboljeli iz skupine nevakcinisanih. Svakodnevno se broj prijava povećava. Mi sve prijave provjeravamo, što znači da nismo ostavili situaciju nepokrivenu znanstveno", ističe Pitićeva.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS Aida Pilav kazala je da je prvi slučaj zabilježen 22. januara i da situaciju prate nadležni za ova pitanja.

"Mi smo objavljivali i pozivali roditelje i na svojoj stranici da djecu redovno vakcinišu. Vakcina ima dovoljno i dobijamo ih iz kontingenta Federalnog ministarstva zdravstva, tačnije Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Radi se o globalnom problemu, nije u pitanju samo Kanton Sarajevo, već i BiH i cijeli evropski region. Svjetska zdravstvena organizacija je region Evrope proglasila endemskim područjem", kazala je Pilavova.

Adem Zalihić, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, potvrdio je kako i kroz ovu zdravstvenu ustanovu svakodnevno prolaze oboljeli od morbila koje oni upućuju na Kliniku za infektivne bolesti.

Podsjetimo, u četvrtak je na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu od posljedica morbila umrla sedmomjesečna beba. U petak su se oglasili i iz KCUS kazavši da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno hospitalizirano 12 pacijenata na Klinici za infektivne bolesti, te još jedno dijete na Pedijatrijskoj klinici, koje ima teške plućne komplikacije i koje je na respiratoru.

"Svakoga dana na Kliniku za infektivne bolesti KCUS javi se više od 10 novih pacijenata sa morbilima, što je sasvim siguran znak o pojavi epidemije. Vrlo je moguće da će epidemija u narednim danima imati intenzivniju sliku", saopćili su iz KCUS. Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH u petak nismo uspjeli dobiti informaciju kakva je situacija kada je u pitanju ovo oboljenje u ostalim kantonima.

Bez oboljelih u RS

Kada je u pitanju RS, u Institutu za javno zdravstvo RS kažu da za prva dva mjeseca ove godine nisu imali nijedan prijavljen slučaj oboljelih od morbila.

"Zasad nismo imali oboljelih, dok smo prošle godine imali 80 slučajeva", kazali su u Institutu. U Domu zdravlja Banjaluka rekli su da su u Higijensko-epidemiološkoj službi Banjaluka imali jedan slučaj djevojke (18) za koju se sumnja koja je oboljela od morbila, ali da su nalazi poslati na analizu kako bi se utvrdilo da li su zaista morbile u pitanju.