More istisnulo vikendice i vile za odmor

BANJALUKA, BILJELJINA - Iako je prošle godine u ovom periodu bilo nemoguće naći slobodnu vikendicu, ali i vilu za iznajmljivanje u skoro cijeloj Srpskoj, ove godine je, kako kažu vlasnici ovih nekretnina, manji interes, a razlog je povoljnija epidemiološka situacija kako u regionu, tako i kod nas pa se građani više odlučuju za ljetovanje na moru.

Iz vikendice "Tamara" u Krupi na Vrbasu kod Banjaluke kažu da ima potražnje za vikendicama za iznajmljivanje, ali da je dosta manja nego prošle godine.

"Potražnje ima, ali je dosta manja nego prošle godine, ljudi se već odlučuju da idu na ljetovanje, budući da su mjere dosta ublažene", kažu oni.

Iako je manja potražnja, ipak već imaju rezervisane termine za jul i avgust.

"Cijena iznajmljivanja zavisi od broja osoba, ali to je od 200 do 350 KM. Kapacitet prenoćišta je 10 osoba, a dnevno možemo ugostiti 30 do 40 gostiju, jer imamo toliko sjedećih mjesta. Imamo sve sadržaje, posuđe, roštiljski pribor, pečenjaru, šank, dva toaleta", istakli su i dodaju da su prošle godine ljudi bili lišeni zadovoljstva odlaska na more, pa su spas tražili u vikendicama i kućama koje se iznajmljuju.

Iz vile "Breza" Laktaši kažu da je primjetno da je ove godine manje domaćih gostiju, koji su prošle godine prevladavali.

"Više ove godine imamo rezervacija preko Bookinga, dok lani skoro niko nije na taj način rezervisao smještaj", ističu.

Zakup cijele vile sa spa centrom je 500 KM za 24 sata za osam osoba, a za više noći odobravaju popust.

"Vila se iznajmljuje i za dnevna druženja, roštiljanja te cijena varira zavisno od broja osoba", kažu oni i dodaju da se u suštini mušterije najviše interesuju za njihovu vilu, jer je pristupačna i blizu je auto-puta i zato što se iz centra Banjaluke do nje stiže za 15 minuta.

Iz jedne vikednice iz Bijeljine koja svoje usluge nudi putem oglasa kazali su da je velika razlika ove i prošle godine po broju poziva i upita za iznajmljivanje.

"Prošla godina je bila udarna, jer ljudi zbog virusa korona nisu išli na ljetovanje. Svaki dan smo imali veliki broj gostiju, dok se ove godine već osjeti da se situacija stabilizuje i da će veliki dio građana otputovati na ljetovanje na more", kazao je Mladen Milovanić, vlasnik vikendice.

Cijena zavisi od dana kada se iznajmljuje.

Kako kaže Milovanović, ako je u dane vikenda onda je skuplje i do 50 KM.

Sa druge strane, iz jedne vikendice u banjskom mjestu Slatina, kod Banjaluke, ističu da kod njih ove godine ima posla, ali je manje ljudi koji iznajmljuju vikendice za dnevna druženja.

"Više je onih koji slave rođendane i godišnjice braka s najbližima", kazali su iz ove vikendice.