Most u dobojskom naselju Usora zatvoren za pješake

DOBOJ - Nakon neprospavane noći, većina Dobojlija se i danas okuplja u blizini mosta u naselju Usora kako bi se iz prve ruke uvjerili da li im prijeti opasnost od rijeke Bosne, ali im policija ne dozvoljava prelazak preko starog željeznog mosta zbog visokog vodostaja i vlastite bezbjednosti.

To je naljutilo Mehmeda Hozića iz Pridjela kojeg smo sreli u blizini magistralnog puta M17 jer kaže nema drugi način da dođe do svoje kuće koja je samo 500 metara udaljena od mosta, ali sa druge strane rijeke.

"Okasnio sam na autobus i došao na most, ali ne daju da prođem. Pješice preko mosta eto me za 15 minuta, kaže (policajac) ne smijemo pustiti. I šta sad? Kažu ne može zbog vodostaja, zbog bezbjednosti, šta ja znam... Jeste malo vodostaj narastao, ali nije to opasno", smatra Muhamed Hozić.

Ni Mladen Blažić, mještanin Usore nije mogao blizu mosta, ali je sa distance posmatrao Bosnu.

"Čitavu noć nismo spavali, nije čudo nikakvo... Pratili smo (vodostaj), stvari sklanjali. Nikakav ovo nije život ako ti svake godine kada kiša pada... Nisam uspio da pređem preko mosta", navodi Blažić.

Miroslav Milošević, načelnik Odjeljenja civilne zaštite u Gradskoj upravi Doboj izjavio je da vodostaj Bosne opada, da iznosi oko 3,5 metra, te da prate situaciju uzvodno, u Maglaju.

Jedinica za spašavanje je u pripravnosti, kažu nadležni.

"Čamci su spremni u slučaju potrebe da možemo raagovati adekvatno", kazao je Milošević.

Vodostaj Bosne budno prate nizvodno, mještani naselja Bare, koji su 2014. pretrpjeli velike štete.

Zbog naglog rasta vodostaja rijeke Bosne u noći s ponedjeljka na utorak, mnoge Dobojlije nisu danas poslale djecu u školu.