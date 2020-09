Mostar najtopliji, sutra mogući pljuskovi na jugozapadu BiH

U BiH će sutra biti vedro i sunčano, dok su na jugozapadu mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu i sjeveru do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu i sjeveru oko 31 stepen Celzijusa.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenjivih smjerova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

Mostar je danas bio najtopliji sa 31 stepenom, dok je na Bjelašnici izmjereno 15 stepeni.

Temperatura vazduha u 14 časova u ostalim mjestima: Borja i Čemerno 19, Ivan Sedlo 21, Sokolac i Han Pijesak 22, Istočno Sarajevo, Manjača, Rudo i Foča 23, Majevac, Bugojno i Srebrenica 24, Kneževo, Višegrad, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Šipovo 25, Topola, Gacko, Novi Grad, Tuzla i Prijedor 26 stepeni.

U Banjaluci, Bijeljini, Doboju, Neumu, Srpcu, Ribniku, Bihaću, Gradačcu, Livnu i Sanskom Mostu bilo je 27 stepeni, u Bileći 28, u Trebinju i Širokom Brijegu 29, a u Grudama 30 stepeni.