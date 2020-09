Mostarac se oglasio nakon što je priveden zbog objave na TikToku

Mostarski TikToker Hrvoje Miletić koji broji preko 79 hiljade pratilaca i 1,5 miliona lajkova juče je uhapšen zbog objave videa u kojem voz kroz Hercegovinu prelazi preko povrća i drugih predmeta, te je 24 sata proveo u pritvoru.

Za portal "Klix.ba" on je objasnio zašto je priveden.

"Jučer iza podne su mi pripadnici FUP-a upali u stan i izvršili pretres, oduzeli mobitele, a mene priveli kao da sam neki kriminalac", kaže Miletić.

Dodaje da su mu tokom privođenja rekli da je počinio krivično djelo ugrožavanja u saobraćaju opasnim radnjama.

"Odveli su me na mjesto događaja gdje sam snimao videa, kako bi uradili vještačenje, a onda su me smjestili u pritvor gdje sam proveo 24 sata. To je za mene bilo strašno iskustvo. Mala prostorija sva u betonu, dva sa dva metra, bez dovoljno zraka i mogućnosti za bilo kakvu komunikaciju osim sa zaštitarima", priča mostarski TikToker koji ni slutio nije da će zbog videa tako završiti.

Naglašava da su pripadnici FUP-a prema njemu bili korektni koliko je to moguće, ali bez obzira na to, iskustvo koje je doživio ne želi nikome.

"Rekli su mi da će protiv mene biti podnesena krivična prijava i da sam obavezan odazvati se na poziv suda", kaže Miletić.

Poručuje da video snimke sa opasnim radnjama više neće praviti, te preporučuje svima koji se sličnim aktivnostima bave da s tim prestanu kako im se ne bi isto dogodilo što i njemu.