Mostarci se "vakcinisali protiv korupcije"

Umjesto vakcinacije protiv virusa korona, po čemu je Bosna i Hercegovina u rangu afričkih zemalja, građani Mostara u srijedu su fiktivno vakcinisani protiv korupcije, u okviru projekta ukazivanja na ovaj problem po kojem je BiH pri dnu evropske ljestvice.

Učesnici nevladinog projekta "On my own – Neću štelu" u srijedu su na Španskom trgu u centru Mostara organizovali vakcinaciju građana "protiv korupcije". Uz to su dijelili promotivne materijale te predstavili izložbu likovnih radova nastalih u sklopu projekta borbe protiv korupcije.

Voditeljka projekta Edisa Demić izjavila je kako je vakcinacija "protiv korupcije" bilo besplatno te da je ova organizacija uspjela ono što nisu uspjele institucije ove zemlje u borbi protiv virusa korona, po čemu je BiH takođe u izuzetno lošem položaju.

"Istraživanja pokazuju da su Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Kosovo najlošije rangirane u Europi kada je u pitanju borba protiv korupcije. Nažalost, veliki broj građana i ne razumije šta je korupcija", rekla je Demić.

Po njeim riječima cilj projekta "On my own – Neću štelu" je osnažiti umjetnike, aktiviste i novinare da budu efikasniji u u borbi protiv korupcije.