Moto-susret u dobojskom selu Osječani: Od djetinjstva na dva točka

DOBOJ - Ljubav prema motorima je neobjašnjiva, kažu oni koji vole vjetar u kosi dok jezde drumovima, pa su tako bez problema prešli stotine kilometara da bi stigli na moto-susret u dobojsko selo Osječani.

"Ljubav prema motoru je ona sloboda kada sjedneš na motor i odeš se provozati, to nikada ne možete doživjeti, recimo, da kupite lamborgini, ferari, nikada nećete sjesti u auto i ići se provozati. Uvijek idete autom na neku destinaciju, a na motor sjednete i idete se provozati, i to je to. Motor vozim 41 godinu, a imam 49, sa osam godina sam počeo (smijeh). Sada vozim hondu i jako sam zadovoljan", kazao je Zdenko Kristek, bajker iz Đakova.

Sreto Dejanović iz Apatina nije prvi put u Osječanima, nakon dvogodišnje pauze zbog korone jedva je dočekao ponovo da krene na put, a na pitanje od kada vozi motor, odgovara:

"Od malih nogu, otac mi je kupio kada sam imao 13 godina, imao sam svoj motor i prešao sam stvarno mnogo kilometara, išao sam u razne zemlje, ali pitaju me dokle s obzirom na to da ja imam 63 godine. Pitaju dokle, rekoh dok budem mogao nogu da prebacim preko sica, dotle ću voziti motor. Sada vozim BMW", kazao je Dejanović.

Motor ne privlači samo muškarce, a dokaz za to je i Daržan Petrović, Kazahstanka sa novosadskom adresom koja motor vozi pet godina i ima zanimljivu teoriju zašto voli dvotočkaše.

"Ja sam Kazahstanka, mi smo nomadi, nekada smo jahali kamile i konje, sada smo to zamenili motorima, idemo ka savremenom životu, kao što se metla zameni usisivačem, tako i kamile i konje zamene motori (smijeh). Ovde (na motorijadi) ljudi uopšte ne vode računa ko je koliko obrazovan, ko je koliko situiran, nego se svi vesele, ovo je vikend za punjenje baterija", iskrena je Daržan.

Motore voli i Bojana Jović iz Modriče, sada ne vozi svoj, a u dvotočkaše se zaljubila u djetinjstvu.

"Otac je vozio motore i onda s vremenom i ja. Ja nisam član kluba, jer oni ne podržavaju žene da budu u klubu, ali vozim već tri godine. Vozim momkov motor suzuki", priča Bojana.

Druženje bajkera sedmi put organizovao je Moto-klub "Black aders" iz Osječana, a na svojim dvotočkašima u ovo selo stigli su članovi 65 moto-klubova iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke, Švajcarske...

"Ova godina za nas je mnogo značajna zato što obilježavamo i jubilej - deset godina postojanja, za jedan mali klub, u jednom malom trebavskom mjestu je velika stvar. Za ovih deset godina smo, mogu slobodno da kažem, obišli gotovo cijelu Evropu, naše boje stigle su čak i do dalekog Konga, do Nurkapa u Norveškoj, tako da je urađen veliki dio posla", naveo je Božo Todić, predsjednik kluba.