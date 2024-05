Motorijade u Banjaluci i Prnjavoru popunile smještajne kapacitete

BANJALUKA, PRNJAVOR - I ove godine će ljubitelji vožnje na dvotočkašima, ali i poštovaoci dobrog rok zvuka imati priliku da uživaju u dva moto-događaja, i to u dva grada Srpske - Banjaluci i Prnjavoru.

Sedmo izdanje "Moto-festa" Banjaluka počinje danas i trajaće do 1. juna na banjalučkoj tvrđavi Kastel i održava se pod sloganom "Live, Ride and Respect" u organizaciji MK "Stršljen", dok večeras i u Prnjavoru u Sportsko-rekreacionom centru "Borik" počinje 15. "Bike fest" i trajaće do 2. juna u organizaciji MK "Prnjavor 07".

Organizatori iz oba grada ističu da se nadaju lijepom vremenu, ali i da će ponoviti odličnu posjetu kao i prethodnih godina.

Siniša Praštalo, predsjednik MK "Stršljen", u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da smatra da je "Moto-fest" trenutno najozbiljniji turistički događaj koji se dešava u Banjaluci jer ga posjete ljudi iz više od 30 evropskih država, ali i svijeta.

"Imali smo prošle godine posjetioce i iz Australije, Kanade, Amerike, više od 80 odsto naših posjetitelja su ljudi koji dolaze sa strane. Smještajni kapaciteti su popunjeni i imamo informacije da se popunjavaju i Čelinac, Kotor Varoš i Laktaši, tako da nam je Banjaluka postala tijesna što se tiče smještajnih kapaciteta", priča Praštalo i dodaje da je ovo moto-festival koji obuhvata jedini zvanični izložbeni sajam novih modela motora i moto-opreme u BiH, ali i ima koncertni dio koji je sažet od 13 bendova, sa zvučnim imenima kao što su Mile Kekin, "Električni orgazam", "Smak plus".

"Imamo i još događaja, a jedan od njih je i o Freestyle Extreme Day, gdje nam dolaze gosti iz Češke, Njemačke i Grčke, koji će izvoditi egzibicione skokove sa kros motorima na rampi, što na Balkanu još nije održano", priča Praštalo i napominje da su se ova dva moto-događaja ove godine poklopila jer je bila prestupna godina, a oni već tradicionalno svoj događaj organizuju zadnjeg vikenda u maju, kako su i predviđeni u trajnom kalendaru turističkih događaja grada Banjaluke.

"Mi stvarno nismo mogli izvršiti nikakvo pomjeranje jer Banjaluka je turistički grad i svaki vikend na tvrđavi Kastel se održavaju neke manifestacije i događaji, i nisu imali drugi termin, a mi tradicionalno moto-festival organizujemo zadnjeg vikenda u maju. Ove godine se poklopilo, ali dogodine opet se vraća sve po starom", kaže on.

Da Prnjavor živi za ovaj vikend i da se svi raduju 15."Bike festu", koji se ove godine organizuje pod sloganom "Give Respect, get Respect", kazao je za "Nezavisne novine" Slaviša Milinčić, predsjednik Moto-kluba "Prnjavor 07".

"Program počinje već večeras muzičkim programom lokalnih bendova koji su se rado odazvali da napravimo dobru atmosferu. Imamo bendove iz Srbije i Slovenije, a u subotu veče je glavni koncert Neleta Karajlića i očekujemo da će napraviti spektakl, što je za njega uobičajeno. Ovo je jedna od najvećih manifestacija koje se organizuju posljednjih godina u Prnjavoru i ako nas kiša ne spriječi, očekujemo da će ovo biti jedna od najposjećenijih i najveselijih motorijada", kaže Milinčić.

Ističe da su im se prvi put najavili iz Češke i Slovačke, dok Rumuni i Bugari već tradicionalno dolaze, kao i Francuzi i Nijemci, i svi smještajni kapaciteti su puni.

"Naše komšije u Banjaluci u isto vrijeme imaju termin, to nam može i jednima i drugima odvesti goste, a može nam i povećati broj gostiju, jer mnogi ljudi koji dolaze u Prnjavor iz radoznalosti će otići i do Banjaluke, i obrnuto. Tako da ja na to ne gledam kao konkurenciju, može na dobro da izađe i njima i nama. Bajkeri su pozitivni ljudi i ovako će moći da posjete i jedne i druge", zaključio je Milinčić.

Organizatori "Moto-festa" su istakli da ove godine ponosno podržavaju projekat izgradnje kuće "Predah", namijenjene privremenom i dugoročnom zbrinjavanju djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju, za šta je otvoren humanitarni broj 1414 koji možete pozvati i donirati jednu KM za izgradnju kuće, a možete izvršiti i uplate na broj žiro računa 5550071103488844.

