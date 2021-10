Moždani udar u RS godišnje odnese 500 života

BANJALUKA - Od moždanog udara u Republici Srpskoj godišnje umre oko 500 ljudi, a više od 4.500 stanovnika oboli od ove bolesti, kazao je u petak Siniša Miljković, načelnik Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra RS, povodom obilježavanja 29. oktobra - Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara.

Tom prilikom su na Trgu Krajine ljekari i medicinsko osoblje Klinike za neurologiju UKC RS građanima besplatno mjerili pritisak i šećer u krvi te radili skrining na nepravilan srčani rad.

Miljković je kazao da je veoma značajno prepoznati simptome te da je tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana borbe protiv moždanog udara - "Minuti su važni".

"Napravili smo akronim koji glasi GROM, gdje pacijentima govorimo koji su to najčešći simptomi, G - kao govor, pacijent počinje otežano da govori, R - kao ruka, oduzetost ruke, noge, jedne polovine tijela, O - kao obraz, iskrivljenost lica i M - minuti", rekao je Miljković.

Istakao je da je moždani udar jedna od najučestalijih bolesti sadašnjice, navodeći da od njega u svijetu godišnje oboli oko 14 miliona, a umre oko 5,5 miliona ljudi.

Miljković je naglasio da se naredne godine, zahvaljujući Vladi Đajiću, direktoru UKC RS, uvodi i novi tretman moždanog udara, gdje će doslovno biti vađen tromb iz glave pacijenta.

Vlado Đajić, direktor UKC RS, rekao je da ovaj događaj, organizovan povodom Dana borbe protiv moždanog udara, pokazuje, kao mnogo puta do sada, da ljekari sa UKC RS, pored osnovnog zanimanja, odnosno liječenja pacijenata, djeluju i preventivno, tako što promovišu zdravlje i prevenciju nastanka moždanog udara.

"Želja nam je da svim stanovnicima skrenemo pažnju da je to teško oboljenje, koje u 30 odsto slučajeva dovodi do smrti, a u 30 odsto slučajeva dovodi do nepokretnosti pacijenata", istakao je Đajić.

Kako je kazao, oni trenutno rade na jedinstvenom projektu besplatnog ultrazvučnog snimanja krvnih sudova vrata i glave sugrađanima.

"Do sada smo besplatno pregledali preko 55.000 pacijenata, sada ćemo oko 1.500 njih pregledati na UKC-u, a planiramo i u Prijedoru besplatno da pregledamo još 1.000 pacijenata", rekao je Đajić.

On je pozvao sve osobe koje imaju faktore rizika da obavezno urade ultrazvučne preglede krvnih sudova glave i vrata.

"Veoma je bitno da otkrijemo patološke promjene na vrijeme da bi pacijenti dobili adekvatnu terapiju", rekao je Đajić i dodao da su poznati faktori rizika poput godina starosti, povišenog krvnog pritiska, nasljeđa, povišene masnoće i šećera u krvi, ali i pušenja, fizičke neaktivnosti i stresa.

Nena Bogdanović, koja je došla da provjeri nivo šećera u krvi, kazala je da je svaki ovakav događaj značajan.

"Došla sam u periodu kada se čovjeku svašta može desiti i bolje je spriječiti nego liječiti. Imam reumatski artritis, a na to se nadovezuju ostale bolesti. Ovdje sam došla da provjerim šećer u krvi", kazala je Bogdanovićeva.

Udruženje neurologa Republike Srpske, uz podršku UKC RS i Klinike za neurologiju, organizovalo je besplatne ultrazvučne preglede krvnih sudova glave i vrata od ponedjeljka 25. oktobra, a akcija će trajati do 19. novembra.

Za samo tri dana naručeno je 1.500 pacijenata, koji će do 19. novembra biti besplatno pregledani.

Mladi sa Daunovim sindromom uručili poklon Đajiću

Mladi iz Daun sindrom centra Banjaluka podržali su preventivne preglede na Trgu Krajine koji su održani povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, i tom prilikom su Vladi Đajiću, direktoru Univerzitetskog kliničkog centra RS, uručili ruski medenjak za poklon.

Oni su na ovaj način zahvalili Đajiću zbog toga što je on, prema riječima Zorana Jelića, direktora Daun sindrom centra, ambasador osoba sa Daunovim sindromom.