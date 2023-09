Može li šest bh. destinacija da dosegne svjetskih top 100?

KONJIC - Šest destinacija u BiH maršira prema sertifikatu "Green destinations", a riječ je o lokalnim zajednicama i lokacijama koje imaju potencijal da budu u top 100 lokacija u svijetu u sektoru održivog turizma.

Tim povodom je u Konjicu održana radionica o "Zelenim destinacijama" i turizmu u BiH, a na kojem su predstavljeni potencijali Bosanske Krupe, Nacionalnog parka Kozara, Šamca, Konjica, Trebinja, te vodopada Skakavac kod Sarajeva.

Kako je objasnila Danija Krieg, voditeljica projekta "EU for Business recovery", održivog turizma nema sve dok se ne uključe tri bitna aktera, i to vlast, lokalna zajednica i stanovništvo.

"Održivog turizma nema dok se ne uključe svi akteri, to znači vlast, lokalna zajednica i stanovništvo, a iz tog razloga smo u Konjicu održali radionicu održivog turizma, kako bi se povećala svijest javnosti jer je to izuzetno bitno. Mediji igraju ključnu ulogu u povećanju svijesti javnosti i važnosti održivog turizma i srećna sam zbog ovakvog odziva", istakla je Kriegova.

Pojasnila je da ovaj projekat sufinansiraju EU i njemačka Vlada, a implementira GIZ.

"GIZ podržava sektore turizma i izvozno orijentisane sektore te podrška ide u smjeru povećanja broja radnih mjesta i povećanju konkurentnosti na tržištu EU. Podrška sve više stavlja fokus na zelenu ekonomiju i digitalizaciju te održivi turizam", dodaje Kriegova.

I Tieri Žuber, koordinator projekta održivog turizma u agenciji "Green visions" i partner u regionalnom projektu "Balkan Green", naglasio je da su za početak krenuli u ispunjavanje 15 kriterijuma koji su potrebni ovim destinacijama da bi bile u top 100 u svijetu.

"U ovom projektu smo počeli raditi na šest destinacija u BiH i zajedno s njima smo krenuli u proces. Tako smo počeli sa prvih 15 kriterija, a plan je da u sljedeće dvije-tri godine radimo na svih 87 kriterija. Meni je drago da su ove destinacije ušle u sve to, i da svi imaju želju da na planiran i odgovoran način razvijaju svoj turizam te da ne dođu do momenta kada se uništavaju prirodne, kulturne ljepote itd", naglasio je Žuber.

Kako kaže, tako je sve počelo, a svaka od ovih lokacija imala je lijepu priču koju su predstavili.

"Isto tako, želim da što više bh. građana, ali i ljudi iz regije posjeti ovih šest destinacija te da saznaju šta znači održivi turizam i zašto je to dobro. Najveći izazov za održivi turizam u BiH je to što mi još nemamo svijest, ne znamo šta to znači i potrebno je još raditi na tome. Vrlo je važno da ne čekamo i da krenemo s ispunjavanjem tih kriterija", kazao je Žuber.

Pojasnio je da je prednost ovog sertifikata to što bi destinacije išle ka tome da budu održive, ali i da svaka destinacija poveže tri stuba održivog turizma, zajednice, kulturnog nasljeđa i prirodnih ljepota, ističući da je ta povezanost vrlo važna za očuvanje cijele priče.

U okviru ovih radionica novinari su obilazili, uz već pomenute lokacije, Mostar te Žepče, Zavidoviće i Maglaj.

Ove aktivnosti na zelenim destinacijama u BiH se odvijaju u okviru projekta "EU4BR - EU for Business recovery" i Deutsche Gasellschaft fur International Zusammenarbeit GIZ Gmbh u BiH.