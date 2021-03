Mozzartov mozaik solidarnosti - pomoć javnim kuhinjama širom BiH

Kompanija Mozzart, u sklopu svog društevno - odgovornog rada, svakodnevno pomaže građanima širom BiH.

Bez obzira na to da li su u pitanju sportski klubovi ili organizacije i udruženja iz raznih oblasti, Mozzart je uvijek tu da pomogne kroz novčane ili robne donacije. Tokom epidemije virusa korona pomoć su uputili brojnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama u cijeloj BiH. S obzirom na to da je ova kriza dovela do povećanog broja korisnika javnih kuhinja, svoju humanu misiju usmjerili su ka građanima koji tu dolaze po svoj obrok.

Mozzart donirao tonu hrane “Mozaiku prijateljstva” u Banjaluci

Uoči novogodišnjih praznika uputili su veliku donaciju javnoj kuhinji Udruženja građana “Mozaik prijateljstva”. Tada su za ovu banjalučku javnu kuhinju, u kojoj se dnevno hrani i po 700 ljudi, pripremili tonu hrane. Socijalno-ugroženim građanima donirali su osnovne prehrambene namirnice dovoljne za mjesec dana rada kuhinje. Ovakav znak podrške i prijateljstva znali su da cijene u “Mozaiku prijateljstva”.

"Veoma smo zahvalni na ovoj donaciji, jedan obrok dnevno mnogo znači našim korisnicima, a sve to ne bi bilo moguće da nema humanih kompanija kakva je Mozzart", poručio je tada predsjednik Udruženja "Mozaik prijateljstva", Miroslav Subašić.

Vođeni informacijom da su, zbog epidemije korone, mnogi građani ostali bez posla i da po obroke dolaze u javne kuhinje, Mozzart je svoju humanu misiju nastavio i u Doboju. Tamošnjoj Narodnoj kuhinji, koju vodi Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, donirali su osnovne životne namirnice za 200 korisnika.

Mozzart pomogao korisnicima Narodne kuhinje u Doboju

"Kada imamo partnera u zajednici koji prepozna potrebe ljudi koji su zaista u sve težoj situaciji, ali znaju da mogu računati bar na jedan obrok tokom dana, to im bar malo olakšava situaciju. Zato nam saradnja sa Mozzartom daje vjetar u leđa da zajedno možemo prevazići probleme i pomoći ljudima", kazala je Sabina Arnaut Jahić iz Međunarodnog fonda solidarnosti EMMAUS.

Iz Mozzarta poručuju da se svakodnevno trude da pomognu svima kojima je pomoć potrebna, a posebno socijalno-ugroženom stanovništvu.

"Uvijek smo tu da pružimo doprinos kroz donacije, posebno kada su u pitanju osnovne potrebe naših sugrađana. Uz njih smo i tokom izazovnih perioda kao što je epidemija korone koja je dovela do povećanog broja korisnika javnih kuhinja. Trenutno pripremamo donaciju za još jednu javnu kuhinju u BiH koju ćemo uskoro realizovati", kaže rukovodilac Direkcije korporativnih poslova Mozzarta, Selma Salkanović.