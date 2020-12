Mreža SafeJournalists osuđuje prijetnje novinarima Nezavisnih novina

Mreža SafeJournalists, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na zapadnom Balkanu, osudila je prijetnje smrću koje je nepoznata muška osoba uputila redakciji "Nezavisnih novina".

Nakon što su dobili prijetnje smrću, glavna urednica Nezavisnih novina Sandra Gojković-Arbutina zabrinuta je da država ponovo neće uspjeti identifikovati i sankcionisati počinioca.

U rano popodne 17. decembra, redakcija Nezavisnih novina iz Banjaluke primila je poziv sa nepoznatog broja. Nakon što je nepoznati čovjek rekao "Zatvarajte kancelarije ranije, danas ćete biti mrtvi", novinari su obavijestili Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske o ovoj direktnoj prijetnji smrću. Policija istražuje incident.

U razgovoru za mrežu SafeJournalists Sandra Gojković-Arbutina, glavna urednica Nezavisnih novina, rekla je da ovo nije prva, a vjerovatno ni posljednja prijetnja upućena mediju koji vodi.

"Ono što nas brine je da sistem generalno ne shvata prijetnje medijima posebno ozbiljno. Obično se sve završi sa riječima da je to vjerovatno je neka budala, I da se ne brinemo", rekla je Gojković-Arbutina.

"Ali mi, uostalom, ne znamo da li je "neka budala" spremna učiniti više. Nikome u redakciji Nezavisnih nije bilo ugodno nastaviti normalno raditi, iako je to naše svakodnevno radno iskustvo. Posebno me brine da su mediji gotovo svakodnevno izloženi takvim stvarima i da se to skoro vodi kao dio našeg posla. Ne, to ne može biti dio našeg posla i svaka od ovih prijetnji mora se istražiti i procesuirati", pojasnila je glavna i odgovrna Nezavisnih novina.

Gojković-Arbutina je naglasila da u ovakvim slučajevima, čak i kada prođu policijsku obradu, tužilaštvo generalno procjenjuje da nema elemenata za dalje postupanje. "To je neprihvatljivo", zaključila je.

Udruženje BH novinari, član mreže SafeJournalists, izjavilo je da agresivne prijetnje sa mogućim ozbiljnim posljedicama po život i profesionalni integritet zaposlenih u Nezavisnim novinama predstavljaju ozbiljan napad na slobodu izražavanja i bezbjednost novinara.

"U BiH se ozbiljno povećava nasilje nad novinarima. Samo u 2020. godini mreža SafeJournalists registrovala je 17 eksplicitnih prijetnji, fizičkih napada i prijetnji smrću novinarima i medijima u BiH. Nijedan od ovih slučajeva nije završio sankcionisanjem napadača", rekla je Borka Rudić, generalni sekretar Udruženja BH novinari.

"Stoga još jednom ističemo da je svaki od ovih slučajeva ozbiljno krivično djelo koje zahtijeva hitan odgovor i odlučne mjere policije, pravosudnih i drugih institucija da kazne počinioce", zaključila je Rudić.

Mreža SafeJournalists, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na zapadnom Balkanu, pridružuje se svom članu, Udruženju BH novinari, u osudi prijetnji. Izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog nedostatka odgovarajućih akcija državnih vlasti koje bi spriječile ovakve slučajeve. Nijedan novinar ne bi smio prijetnje, verbalne ili fizičke, niti napade doživljavati kao dio svog svakodnevnog posla. Očekujemo da će predstavnici vlasti učiniti više na obezbjeđivanju sigurnosti novinara u njihovim redakcijama, kada rade na terenu i od kuće. Za početak, moraju istražiti takve incidente mnogo brže, pronaći i sankcionisati počinioce.

Mreža SafeJournalists će obavijestiti sve relevantne domaće i međunarodne aktere o ovom slučaju.

Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Udruženje BH novinari

Hrvatsko novinarsko društvo

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Sindikat medija Crne Gore