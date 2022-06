Mrkonjićaninu nestalo 27 ovaca, sumnja na organizovanu mafiju

MRKONJIĆ GRAD - Dragi Daniloviću iz Podrašnice, kod Mrkonjić Grada, nestalo je 17 ovaca i deset jagnjadi, koje je izveo na poljanu koja je udaljena oko 350 metara od kuće.

Danilović kaže za "Nezavisne novine" da su mu životinje nestale u petak.

"Otjerao sam ih oko devet ujutro na poljanu, a u 11 časova došao da ih obiđem i nigdje ih nisam našao. To je neka organizovana mafija vidjela ovce i ukrala ih. Sigurno je tako, jer bi se one same vratile da su još negdje u selu", kaže razočarani Danilović.

Prema njegovim riječima, ovo je za njega velika šteta, jer ove ovce vrijede više od 10.000 KM.

"Ovo su travničke, krupne ovce i vrijede mnogo novca. Komšije su mi pomogle, prečešljali smo cijelo selo, ali nigdje ovce nismo našli. Išli smo i traktorima da ih tražimo, ali bezuspješno. Mafija neka mi je pokupila ovce dok me nije bilo i odvezla ih negdje da ih proda", naglasio je Danilović za "Nezavisne novine".

Dodao je da je tokom vikenda išao u Policijsku upravu Mrkonjić Grad da prijavi nestanak ovaca.

"Išao sam i juče u policiju da prijavim i vidim da li su možda nešto našli, ali zasad ništa. Nekad se desi da neka životinja udavi jagnje, ali da ih 27 nestane, to je nemoguće. Siguran sam da ih je neko pokupio i odvezao. Bavim se ovčarstvom 35 godina i nikada mi se ništa slično ovome nije desilo. Nadam se da će biti pronađen onaj ko ih je ukrao", zaključio je ovaj stočar.