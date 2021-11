"Mrvičastom kutku" potrebna pomoć ljudi velikog srca

BANJALUKA - Mjesec posvećen djevojčicama i dječacima koji su na svijet stigli ranije, ljubičasti novembar, obojen je humanošću jer su mali borci i njihovi roditelji krenuli u još jednu akciju, onu za uređenje "mrvičastog kutka" u Banjaluci, a na putu ka tom cilju potrebna im je pomoć ljudi velikog srca.

Kao i prethodnih godina, Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u RS "Mrvice" u susret 17. novembru, danu posvećenom svim malim borcima velikog srca, organizuje niz aktivnosti, ove godine pod motom "Mi za njih".

Predsjednica udruženja Mileva Mirović Tanić pojašnjava za "Glas Srpske" da je riječ o programu socijalnog uključivanja i osnaživanja djece i njihovih roditelja.

U okviru programa, 13. novembra u banjalučkom Domu omladine organizuju donatorsko veče kako bi sakupili novac za opremanje Centra za edukaciju i afirmaciju prijevremeno rođene djece i omladine pod nazivom "Moj mrvičasti kutak".

Cijena ulaznice je 20 maraka, a svi koji dođu da podrže hrabra srca uživaće u bogatom muzičkom programu te nastupu stendap komičara.

Osim toga, svi koji žele mogu da pozovu i m:tel humanitarni broj 1415 i doniraju jednu marku da ideja malih boraca postane stvarnost.

"Kroz ovaj projekat stvorili bismo mogućnost uključivanja djece u razne sportske i kulturne aktivnosti, pružanje psihosocijalne podrške i omogućavanje drugih sadržaja koji su im inače nedostupni", ispričala je Mileva koja s ponosom dodaje da je njena "mrvica" Mirjana prvačić koji uveliko čita i ćirilicu i latinicu, i sve je naučila sama jer, kao i sve "mrvice", ne poznaje prepreke.

Koliko će kutak značiti svakoj budućoj "mrvici", najbolje znaju majke koje iz dana u dan broje grame koje njihovi mališani dobijaju, a jedna od njih je i Marijana Đumić iz Bosanskog Petrovca koja je prije šest godina u 27. sedmici trudnoće na svijet donijela dječaka. Njen Rade imao je svega 550 grama na rođenju, a sada se već sprema za đačke dane.

"Dok nije napunio dvije i po godine, dolazili smo u Banjaluku mjesečno, put u jednom pravcu je oko dva sata, za mrvice je to stresno, one odmah gube na kilaži koja je ionako premala. Osim toga, dešavalo se da između kontrola čekamo po tri sata, za to vrijeme smo ili u bolnici ili kod rođaka. Mnogi nemaju kod koga biti, tako da će 'mrvičasti kutak' za sve buduće 'mrvice' značiti mnogo da odmore, da im je ugodnije i da su bezbrižniji", poručila je Marijana.

Iz Udruženja "Mrvice", koje je ove godine dobilo i status udruženja od javnog interesa, su brojni projekti, a prošle godine bili su inicijatori osnivanja prve Banke humanog mlijeka u Srpskoj.

Inicijativu je podržala predsjednica RS Željka Cvijanović, te je tradicionalno Donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" bilo posvećeno upravo ostvarenju tog cilja.

Humanisti su sakupili oko 1,16 miliona maraka. U ovom udruženju kažu da je pandemija virusa korona usporila realizaciju, te da je u toku procedura izbora izvođača radova za projekat "Adaptacija i opremanje prostora Banke humanog mlijeka i polikliničkog dijela Klinike za dječije bolesti - ključ u ruke" u Univerzitetskom kliničkom centru RS.

Rođeni

Mileva Mirović Tanić ističe da je u prosjeku godišnje od ukupnog broja poroda u Srpskoj deset odsto prijevremenih.

"Nemam precizan broj koliko je ukupno 'mrvica' rođeno u ovoj godini, ali znam da je konkretno kod nas u bolnici u Istočnom Sarajevu prije vremena svijet ugledalo šest beba", kazala je Mileva i dodala da Udruženje "Mrvice" ima 150 registrovanih članova, ali da okuplja njih više od 500 iz svih krajeva Srpske.