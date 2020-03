"Multiplex Service BH" za 100 dana nije izradio mrežu i počeo emitovanje

BANJALUKA - Iako je "Multiplex Service BH" prema uslovima Dozvole za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga upravljanja elektronskom komunikacionom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u BiH (MUX C) imao obavezu da u roku od 100 dana izradi mrežu za emitovanje, to još nije urađeno, a u Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) BiH ne žele da govore da li će eventualno oduzeti ili suspendovati tu dozvolu.

Na konkretno postavljena pitanja o ovoj temi u RAK-u nisu željeli odgovarati, uz obrazloženje da će zainteresovanu javnost naknadno obavijestiti.

"U vezi s dodatnim pitanjima koja ste postavili obavještavamo vas da je dozvola za MUX C stupila na snagu 1. novembra 2019. godine. Što se tiče rokova, Agencija trenutno priprema informacije o realizaciji uslova dozvole, o čemu će zainteresovana javnost biti naknadno obaviještena", rekli su nam u RAK-u na konkretno postavljeno pitanje "Da li je 'Multiplex Service BH' imao obavezu da u roku od 100 dana počne emitovanje i da li je to emitovanje počelo?".

Takođe, na pitanje da li će RAK "Multiplex Serviceu BH" oduzeti dozvolu, odnosno da li su se stvorili uslovi da se ta dozvola oduzme s obzirom na to da nisu ispoštovani rokovi, u RAK-u su odgovorili da se "aktivnosti vezane za multipleks C odvijaju po planu, te da je javni poziv za ulazak TV stanica u multipleks C otvoren do 16. marta 2020. godine".

Inače, osnivači "Multiplex Servicea BH", sa kojim nismo uspjeli stupiti u kontakt jer osim adrese na kojoj su registrovani nismo uspjeli naći kontakt podatke, su komercijalne TV stanice i to Nova BH, Face TV, TV1 i RTV BN, a dozvola koju su dobili 1. novembra izdata je na rok od 15 godina. Između ostalog, "Multiplex Service BH" imao je obavezu da za devet digitalnih područja izradi mrežu i počne emitovanje u roku od 100 dana, međutim taj rok istekao je 8. februara, a do dan-danas to nije urađeno.

Još ranije Vlada Republike Srpske zatražila je da Odluka RAK-a o raspisivanju javnog poziva za operatera MUX C bude stavljena van snage jer nije u skladu sa zakonom. Tom prilikom iz Vlade su naglasili da bi se dodjelom dozvole za MUX C povrijedila imovina Republike Srpske.

"'Multiplex Service' nije ispoštovao uslove iz ove dozvole koji se odnose na dinamiku izgradnje mreže. RAK je obavezan donijeti odluku o prestanku važenja dozvole jer se korisnik dozvole nije pridržavao propisanih uslova dozvole. U najmanju ruku, RAK bi trebalo da donese odluku o privremenom prestanku važenja dozvole jer se svako drugo postupanje može tumačiti kao zloupotreba službenog položaja", ispričao je "Nezavisnim" izvor blizak RAK-u BiH.

Podsjećanja radi, na osnovu Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, RAK je dodijelio pravo na korištenje MUX A i B Javnom RTV sistemu u BiH, dok je MUX C namijenjen komercijalnom sektoru na upravljanje.