Mušić: Blokada puteva nije spontan, već planiran proces

SARAJEVO - Presjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (FBiH) Edin Mušić izjavio je danas da blokade puteva u ovom entitetu od demobilisanih boraca nije spontan, već planiran proces, te da je prema procjenama "centar tog dešavanja u Širokom Brijegu".

"Kad se uđe u komunikaciju s tim ljudima, vidite da je to strašno dobro umreženo i uvezano. Prema nekim procjenama, centar tog dešavanja je u Širokom Brijegu", naveo je on.

Mušić je istakao da je glavni problem u blokadi saobraćajnica i zahtjevima demobilisanih boraca u FBiH nepostojanje jasnih lidera s kojima bi se pregovaralo.

"Razgovori s ovim ljudima krenuli su u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 1. avgusta 2016. godine. Stavovi su bili približeni i oni su trebalo da budu dio timova koji bi radili na izradi rješenja koja će za njih biti dobra", rekao je Mušić.

Ipak, komunikacija je narušena nakon izvjesnog vremena, jer je druga strana, rekao je Mušić, postavila ciljeve koji su za FBiH nemogući.

"Taj borački dodatak ja na takvom nivou da bi doveo do kraha i prestanka funkcionisanja Federacije BiH. Dogovorili smo da na narednoj sjednici koja će biti do sredine marta, stavimo na dnevni red zakon koji je već bio 24. januara. Drugo, oni očekuju da registar učesnika objavi, to je jedan zahtjevan posao i na tome se intezivno radi", dodao je Mušić.

On je naglasio da je dogovoreno da Vlada u proceduru uputi Zakon o demobilisanim borcima, prenosi portal Klix.ba.

Mušić je kazao da će registar korisnika biti javno objavljen, te da se bespotrebno spekuliše s brojem korisnika koji je realniji nego što se misli.

SDP BiH je danas podržao, kako je istakao, opravdane zahtjeve boraca za bezuslovnu i hitnu objavu registra boraca sa podacima na osnovu kojih će se znati kako je stečen taj status, kao i zahtjev da se okonča finansiranje ogromnog broja boračkih udruženja iz budžeta, a od čega je mali broj boraca imao koristi.

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić izjavio je danas da je boračko nezadovoljstvo kulminiralo i da ljude najviše boli nepravda.

"Ministru za boračka pitanja (Salko) Bukvareviću, pojedincima iz SDA i stranačkim mešetarima još od 1995. godine, apsolutni prioritet su izborni rezultati, a ne istinska briga o ljudima", rekao je lider SBB-a i odbacio spekulacija da ova stranke stoji iza opravdane boračke pobune.

Demobilisani borci u FBiH povukli su se jutros sa saobraćajnice na Ivan-sedlu koju su držali pod blokadom 22 časa, zahtijevajući od vlasti usvajanje zakona o regulisanju boračkog statusa, borački dodatak i jedinstveni registar boraca.

Demobilisani borci, koji su od juče držali u blokadi nekoliko putnih pravaca u FBiH, jutros su nakon pregovora sa policijom počeli da se povlače, ali u blokadi je još raskrsnica Šićki Brod kod Tuzle.