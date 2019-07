Muškarac kojeg je napao medvjed stabilno

KOTOR VAROŠ - Zdravstveno stanje četrdesetosmogodišnjaka iz Kotor Varoša kojem je medvjed prilikom napada otkinuo stopalo i dio potkoljenice trenutno je stabilno i ostaje na daljem bolničkom liječenju, rečeno je danas u UKC RS.

Podsjećanja radi, muškarac je otišao da čeka divljač kada je primijetio da mu nanosi štetu na njivi na kojoj je zasijao zob, ali je naišao medvjed i teško ga povrijedio, a kako su "Nezavisne" nezvanično saznale, riječ je o Novi Tomiću iz sela Zabrđe, kod Kotor Varoša.

U Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka su kazali za "Nezavisne" da je tužilac naložio policiji da preduzme sve mjere i radnje kako bi bio rasvijetljen ovaj događaj.

Pane Gavrić, predsjednik Lovačkog udruženja "Boričići" u Šipragama, rekao je da će zasad prepustiti nadležnim organima da rade svoj posao, te da utvrde šta se tačno dogodilo.

"On je naš lovac, a s obzirom na to da se to desilo u našem lovištu, mi ćemo da izvršimo internu kontrolu", istakao je Gavrić.

U Inspektoratu RS su kazali da Republičkoj šumarskoj inspekciji niko nije prijavio da je počinjeno eventualno djelo krivolova u skladu sa Zakonom o lovstvu.

"Inače, sva lovišta u RS moraju imati i imaju zaposlene lovočuvare koji su zaduženi za čuvanje lovišta i to je njihov primarni zadatak", pojasnili su u Inspektoratu.

Kako su "Nezavisne" ranije pisale, Tomić je, navodno, ranio medvjeda i pomislivši da je mrtav, prišao mu, nakon čega ga je razjarena životinja napala i nanijela mu stravične povrede.

U borbi sa divljom zvijeri nesrećni muškarac je, kako kaže izvor "Nezavisnih", pucao još jednom, nakon čega je usmrtio medvjeda.

"Priča se da je on sam sebi podvezao stopalo, jer mu je visilo na nekoliko tetiva, a nakon toga pretpostavljam da je pozvao ljude koji su došli po njega i odvezli ga u bolnicu", kazao je ranije naš izvor.