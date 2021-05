Muškarca izgrizle pčele, spasila ga brza intervencija Hitne pomoći

U zeničkom naselju Klopče u utorak se odvijala prava drama kada su Zeničanina Senada Hodžića ujele pčele, a njegov život spasili su službenici Službe za hitnu pomoć "Doma zdravlja" Zenica.

Kako je napisao na svom Facebook profilu, nakon ujeda pčela borio se za vazduh, a tragedija je spriječena zahvaljujući brzoj intervenciji Hitne pomoći zeničkog "Doma zdravlja".

"Prilikom pregleda pčela ujelo me njih pet-šest. Nisam znao da sam alergičan, došla mi je muka, borio sa se za zrak. Sin je pozvao hitnu, došli su za pet-deset minuta, što je veoma brzo do Klopča i dali mi lijekove, a potom odvezli u hitnu", ispričao je on.

Ističe da je upravo i isključivo zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji i dalje živ.

"Malo ih spominjemo, veoma malo. Oni su istinski heroji, koji svakodnevno spašavaju ljudske živote, a danas su meni spasili život. Zaista današnja ekipa hitne za svaku pohvalu na čelu sa dr. Sanelom Hrkićem. Veliko hvala", napisao je Zeničanin.