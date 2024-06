Muzičar iz Banjaluke uz bicikl pobijedio sam sebe

BANJALUKA - Dobro poznato ime u svijetu muzike je Ninoslav Tiki Dobrijević, muzičar i majstor tona, koji se posljednje tri godine bavi i biciklizmom, a odnedavno je iza njega jedna od najtežih trka u svijetu ultrabiciklizma "B-HARD Ultra Race & Brevet", na kojoj je prešao 1.215 km i nevjerovatnih 16.000 metara ukupnog uspona.

Banjaluka je šesti put bila domaćin biciklističkog ultramaratona od 14. do 19. juna, učestvovalo je više od 130 biciklista iz svih zemalja Evrope, Azije i Amerike, a kako Dobrijević kaže za "Nezavisne novine", ultrabiciklizam je divan sport koji zahtijeva određenu zrelost i izuzetnu psihičku stabilnost.

"Upravo iz tog razloga to je sport u kojem je najveći broj takmičara u četrdesetim ili poznijim godinama života. Većina ultrabiciklista su ljudi koji se nikad ranije nisu aktivno bavili sportom i potiču iz potpuno drugih sfera. Tako je sasvim uobičajeno da vozite rame uz rame sa bivšim kockarom i alkoholičarem, bivšim profesionalnim reli vozačem, lokalnim sveštenikom, profesionalnim kuvarom, profesorom sa fakulteta ili sa rok muzičarem. A svima je zajedničko da kroz ovaj ekstremni sport žele postati najbolja verzija sebe", priča Dobrijević.

Napominje da se relativno kratko bavi biciklizmom, tri godine, a kako ističe, ova trka je u ovom trenutku kruna svega što je učinio u ovom sportu.

"Za razliku od profesionalnog biciklizma koji ima svoja striktna pravila i gdje se sve dešava pod okriljem krovne biciklističke federacije (UCI), ovdje su stvari malo opuštenije, što u praksi znači da ste zapravo prepušteniji sami sebi. Nema timova, nema podrške, nema sponzora. Ne postoje striktna pravila treninga, tako da je dobar dio svega na vama i sopstvenoj snalažljivosti da pronađete modus za preživljavanje ekstremnih napora koje ovaj sport nosi sa sobom. Ali, ako bih morao podvući crtu, konkretne pripreme za ovogodišnju trku počele su početkom ove sezone i trajale su nekih četiri do pet mjeseci", kaže Dobrijević i dodaje da prije samo nekoliko godina nije znao ništa o ultrabiciklizmu.

"Međutim, upoznao sam se sa nekoliko ljudi iz tog svijeta, između ostalih i sa Nikicom Atlagićem, koji se nakon završetka profesionalne biciklističke karijere posvetio ultrabiciklizmu i svoju strast pretvorio u najprestižniji događaj tog tipa u našem regionu - B-Hard. Ako se pitate šta to jednu trku čini težom od ostalih, to su, pored distance, količina uspona na trci, distribucija tih uspona i nagibi koji se moraju savladati, tj. konfiguracija terena, vrsta podloge na kojoj se vozi, te sama maršruta, odnosno konekcija sa naseljenim područjima. Bitno je napomenuti da je B-Hard selfsupported trka, tj. sve na trci morate da uradite sami i nikakvo primanje pomoći sa strane, osim na kontrolnim tačkama, nije dozvoljeno i znači diskvalifikaciju iz trke", objašnjava Dobrijević.

Napominje da je pandemija virusa korona promijenila njegov život iz korijena.

"Morao sam prestati da radim, ostao sam bez ikakvih prihoda i upao u veliku egzistencijsku krizu. Sa druge strane, odjednom sam imao ogroman višak slobodnog vremena i mogućnost da se prvi put posvetim samom sebi. Sreo sam se sa poprilično potrošenim sredovječnim čovjekom od skoro 140 kilograma koji boluje od hipertenzije i koji neće još dugo. Kada dođete do takve spoznaje, nemate previše opcija. Zapravo, za mene je jedina opcija bila da stvari promijenim iz korijena. Rečeno - učinjeno. U prvih godinu dana sam skinuo 40 kilograma, inicijalno sam popravio zdravstveno stanje, a onda se vratio ljubavi iz studenskih dana – biciklu", priča Dobrijević i napominje da ga je supruga u potpunosti podržala u tome.

"I ne samo podržala, nego se i priključila, tako da i sama danas vozi ultradistance. Ispostavilo se da bicikl nije samo sportski rekvizit, nego i strašan kohezioni faktor porodice. Pa šta čovjek više da poželi? Povrh svega, aktivno bavljenje ovim sportom mi je pomoglo da postanem bolji u svom primarnom poslu, jer se radi o potpuno opozitnim aktivnostima koje se zapravo savršeno dopunjuju i pomažu mi da budem bolji i efikasniji u svakom pogledu", rekao je Dobrijević.

Dodaje da je u ovoj godini prešao 7.254 km i ukupno savladao 68.248 metara nadmorske visine.

"Otkad sam počeo sa ovim prije tri godine, prešao sam 37.368 km. Još malo pa krug oko planete. Svaki sport ima svoje izdatke i u svakom sportu imate različite klase opreme. Tako vam za biciklizam u startu treba nekoliko stotina maraka za ispravan bicikl i dobra volja. Poslije cijene idu gore. Vrtoglavo. Tako je za početnički takmičarski bicikl potrebno izdvojiti nekoliko hiljada maraka, a vrlo brzo se može dogurati i do nekoliko desetina hiljada maraka. Kada na to dodate poprilično skupu prateću opremu, garderobu, elektronske uređaj, shvatite zašto ovo nije masovni sport", objašnjava on.

Napominje da medalja koju je dobio nakon trke predstavlja ostvarenje ličnih htijenja i ambicija.

"Ta medalja je za mene otjelotvorenje pobjede nad samim sobom, jer se sve svodi na to da ja želim biti bolji od onog sebe koji sam bio juče. Mnogo njih je ovu trku izvezlo brže, bolje, jače, atraktivnije. Ja im se divim i poštujem njihova postignuća, ali moja lična pobjeda je jedino što me vodi u svemu ovome", zaključio je Dobrijević.

