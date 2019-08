Na 32 zaposlena jedno invalidno lice dobilo posao

BANJALUKA - Poslodavci u RS u prošloj godini imali su zaposleno jedno lice s invaliditetom na svaka 32 zaposlena, što je tek polovina od propisane minimalne zakonske kvote, a posmatrano u trogodišnjem periodu, zapošljavanje lica s invaliditetom imalo je trend pada.

"Kod poslodavaca u privatnom sektoru svako 13. zaposleno lice bilo je lice s invaliditetom, a kod poslodavaca u javnom sektoru svaka 44. osoba", pokazala su ovo ispitivanja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, koja je sprovela reviziju učinka pod nazivom "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica s invaliditetom", čiji je osnovni cilj davanje odgovora na pitanje da li postojeći nivo angažovanih resursa za namjene rehabilitacije i osposobljavanja lica s invaliditetom, kao i za novčane stimulanse i povrat doprinosa poslodavcima, osigurava povećanje stope zaposlenosti lica s invaliditetom.

U nalazima revizije se pokazuje da nadležne institucije nisu uspostavile evidencije o ukupnom broju lica s invaliditetom u RS, niti o broju zaposlenih lica s invaliditetom, te da ne postoji jedinstvena, cjelovita evidencija o njihovoj starosnoj i kvalifikacionoj strukturi, stepenu i kategoriji invalidnosti. Navodi se da su kod zapošljavanja lica s invaliditetom prisutne visoke razlike između poslodavaca javnog i privatnog sektora.

"Kod poslodavaca privatnog sektora učešće lica s invaliditetom zaposlenim pod posebnim uslovima u ukupnom broju zaposlenih u prosjeku je iznosilo 7,52 odsto. Kod poslodavaca javnog sektora, učešće lica s invaliditetom zaposlenim pod posebnim uslovima bilo je daleko ispod zakonske norme i iznosilo je 2,28 odsto, što je 2,5 puta manje od definisane zakonske obaveze", navodi se u izvještaju.

Oni ističu da je, u skladu s postojećim zakonskim nadležnostima, potrebno da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS prerasporedi vlastite kapacitete, fokusirajući se na sprovođenje jasnih politika i ciljeva povećanja zaposlenosti lica s invaliditetom, efikasno koristeći raspoložive finansijske resurse.

"Potrebno je da poslodavci javnog sektora preduzmu neophodne aktivnosti na podizanju postojeće niske kvote zaposlenosti lica s invaliditetom, dokazujući osjetljivost, društvenu odgovornost i poštovanje minimalnog nivoa zakonske obaveze", poručuju iz Glavne službe za reviziju RS.

Radovan Ristić, izvršni direktor Udruženja distrofičara regije Banjaluka, istakao je da su dva glavna razloga otežanog zapošljavanja lica s invaliditetom nerazvijeni servisi podrške za zaposlenje lica s invaliditetom i arhitektonske barijere.

On kaže da procenat zaposlenih u javnom i privatnom sektoru varira iz razloga što privatni sektor može da dobije podsticaj, a državni to ne može, te da je on u obavezi da zapošljava.