Na Bjelašnici izmjereno -17 stepeni

Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura vazduha u 13.00 časova na Bjelašnici iznosila je ledenih -17 °C.

Nešto bolje temperature izmjerene su u drugim krajevima BiH

Ivan-sedlo -7 °C,

Sokolac -6 °C,

Srebrenica -5 °C,

Sarajevo -3 °C,

Bugojno, Livno, Tuzla, Zvornik -2 °C,

Gradačac -1 °C,

Bihać, Brčko, Doboj 0 °C,

Sanski Most, Zenica 1 °C,

Banja Luka, Prijedor 2 °C,

Široki Brijeg, Trebinje 3 °C,

Grude, Mostar, Stolac 4 °C

Neum 6 °C.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas je bilo pretežno vedro. U ostatku BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na sjeverozapadu Bosne je zabilježen slab snijeg.

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana ili u večernjim časovima snijeg ili susnježica se očekuje u većini područja. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne je moguća i kiša. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od -12 do -6, u Posavini i Krajini do -3, na jugu od -3 do 1, a dnevne od -1 do 5, na sjeverozapadu Bosne do 7 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Snijeg se očekuje prema kraju dana i u večernjim satima. Jutarnja temperatura iznosit će oko -12, a dnevna oko 0 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološikog zavoda BiH.