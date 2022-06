Na Jahorini otvoren prvi kamp talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola iz Srpske

JAHORINA - Prvi kamp za talentovane i darovite učenike osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske - pobjednike republičkih takmičenja, "Talent kamp 2022", otvoren je večeras na Jahorini.

Ovaj kamp, koji organizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji s Inovacionim centrom iz Banjaluke, a uz podršku Željke Cvijanović, predsjednice Republike Srpske, trajaće do srijede.

Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske, kazala je da joj je veliko zadovoljstvo što otvara prvi talent kamp namijenjen darovitoj djeci.

"Upravo to nam govori da naši učenici u svom profesionalnom razvoju moraju imati podršku Republike Srpske. Oni će dobiti dodatna usavršavanja i rekreativne sadržaje, što nam govori da Republika Srpska vodi računa o talentima", rekla je Trivićeva.

Prema njenim riječima, na ovaj način su htjeli ukazati da nije dovoljno najbolje učenike samo tapšati po ramenima i govoriti kako su oni najbolji.

"Ovo je način da Republika Srpska pokaže koliko su naši talenti važni, jer su oni ti koji će voditi Srpsku", dodala je Trivićeva.

Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda, naglasio je da mu je izuzetno drago što je danas na prvom kampu talentovanih učenika iz Republike Srpske.

"To su učenici iz osnovnih i srednjih škola koji su pobijedili na Republičkom takmičenju i Malim olimpijskim igrama. Danas je prisutno oko 300 učenika, i ovo je na neki način nagrada za sve ono što su uradili u prethodnoj školskoj godini i siguran sam da će to biti podstrek za njihov budući rad", rekao je Damjanović.

Kako kaže, neki od ovih učenika su učestvovali na takmičenjima na nivou BiH, gdje su ostvarili odlične rezultate, te dodaje da će Republički pedagoški zavod i dalje podržavati ove učenike.

Marko Vučić, maturant banjalučke Gimnazije i pobjednik na Republičkom takmičenju iz matematike, fizike i ruskog jezika, ističe da je kamp neki vid podstreka za učenike te nagrada za njihova dostignuća.

"Očekujem da upoznam nove ljude i steknem različita iskustva razgovarajući sa onima koji imaju ista interesovanja kao mi", rekao je Vučić.

Luka Petrović, učenik petog razreda Osnovne muzičke škole "Vlado Milošević" Banjaluka, koji svira violinu i pobjednik u drugoj kategoriji na Republičkom takmičenju, kaže da očekuje da će svima biti zanimljivo i lijepo.

"Zaista mi se sviđa program koji je osmišljen i nadam se da ćemo se lijepo provesti", rekao je Luka.

Tea Kovačević, učenik OŠ "Vasa Čubrilović" iz Gradiške, prvak u tenisu u kategoriji do 12 godina i državni prvak do 12 i do 14 godina, ističe da se već 10 godina bavi tenisom. "Očekujem da će organizacija biti dobro, te da ćemo se zabaviti i upoznati mnogo drugara", rekla je Tea.