Na UKC RS otvorena savremena sala za elektrofiziologiju srca

BANJALUKA - U Univerzitskom kliničkom centru (UKC) Republike Spske u Banjaluci danas je otvorena savremena sala za elektrofiziologiju srca, čime je najveća zdravstvena ustanova u Srpskoj ostvarila još jedan istorijski uspjeh.

Direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je novinarima da će otvaranje ove sale doprinijeti poboljšanju zdravlja stanovnika Republike Srpske i smanjiti smrtnost kada je riječ o poremećaju rada srca.

Načelnik Klinike za kardiologiju UKC-a Tamara Kovačević Preradović rekla je da je ovo kruna moderne kardiologije i da građani Banjaluke i Srpske više neće morati da odlaze na liječenje u zdravstvene centre izvan Srpske.

Šef Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaja srčanog ritma UKC-a Dragan Unčanin rekao je da su u ovoj zdravstvenoj ustanovi juče urađene tri elektrofiziološke procedure što je, kako je naglasio, istorijski dan i za UKC i zdravstveni sistem Srpske.

"S obzirom da su ovo dugotrajne procedure, a liste čekanja duge, na ovaj način ćemo to skratiti. S druge strane ove, procedure i mnogo koštaju i na ovaj način ćemo zadržati novac u Srpskoj, što nije nevažno", naveo je on.

Kada je riječ o učestalosti poremećaja ritma, rekao je on, to varira od slučaja do slučaja, ali generalno do dva odsto populacije u određenoj životnoj dobi pati od ovih poremećaja.

"Neki poremećaji ritma se dovode u vezu sa malignim oboljenjima i ponekad vode ka smrtnom ishodu, tako da ovo daje na značaju u dijagnostici, tim prije što je liječenje ovakvih pacijenata uspješnim procedurama trajno i prestaje potreba za konzumacijom lijekova", naveo je Unčanin.

Elektrofiziolog iz Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" Dejan Kojić rekao je da savremena kardiologija ne može da se zamisli bez interventne elektrofiziologije i da podrazumijeva savremeno liječenje pacijenata sa poremećajima srčanog ritma.

"UKC je dobio moderan centar sa savremenom opremom, a ima i ekipu ljudi koja će kvalitetno raditi ove procedure", naveo je on.

Kojić, koji je i predsjednik Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije, rekao je da se za dvije godine može očekivati da se u Banjaluci rade i najkompleksniji slučajevi.