Na UKC-u RS prvi put urađen operativni zahvat - stabilizacija skočnog zgloba

BANJALUKA - Ljekari Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetsko-kliničkog centra RS prvi put su juče uradili operativni zahvat koji se zove stabilizacija skočnog zgloba nakon povrede ligamenata i posljedične nestabilnosti, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

"Primjenom ovog operativnog zahvata oporavak pacijenta skraćuje se sa šest na dva mjeseca te se postiže funkcija zgloba najpribližnija prirodnoj. Osim uspostavljanja prirodne biomehanike zgloba, prednost ove operativne tehnike je što se jednim operativnim aktom dolazi do željenog rezultata, odnosno do potpunog oporavka zgloba, za razliku od primjene prethodnih tehnika koje su zahtijevale ponavljane operativne zahvate kako bi se došlo do približno istog rezultata", istakli su u UKC RS.

Kako su dodali, riječ je o operativnom tretmanu kojim se liječi nestabilnost skočnog zgloba nakon povrede ligamenata, a zove se Tight-Rope ATC syndesmotic repair.

Prema njihovim riječima, primjenom dosadašnjih operativnih tehnika nije se postizala prirodna pokretljivost zgloba, dok se uvođenjem ove metode uspostavlja normalna funkcija zgloba do stanja prije povrede i, kako kažu, sprečava se neminovno dalje oštećenje zgloba, tzv. artroza.

"Povrede ligamenata skočnog zgloba dešavaju se vrlo često, ali nekad ostanu neprepoznate, jer nema preloma kostiju te se ne mogu dijagnosticirati standardnim procedurama", kazali su u UKC RS.

Ove vrste povreda najčešće su kod profesionalnih i rekreativnih sportista, ali mogu da se dese i na radnom mjestu, a ljekar na osnovu kliničkog pregleda i dodatne dijagnostike određuje koji pacijenti su kandidati za primjenu ove metode.

"Konstantnom edukacijom kadra u vodećim evropskim centrima i nabavkom najsavremenije opreme i implantata te zahvaljujući podršci Uprave UKC RS, zahvat je prvi put izveden u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske", zaključili su u UKC RS te dodali da je operator u ovom zahvatu bio Srđan Radanović, specijalista ortopedije i traumatologije, a asistirali su mu Srđan Macanović i Darko Vujinović, specijalizanti ortopedije i traumatologije, uz još članova tima.