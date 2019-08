Na Weekend Media Festival dolazi Sara Fisher

​ZAGREB – Donald Trump je današnji dan počeo s tvitom u kojem se obračunava s Axiosom i optužuje ih da rade sve kako bi osramotili američkog predsjednika.

Tko su ljudi koji stoje iza Axiosa koji je u kratkom roku postao jedan od najpraćenijih američkih medija? Kako su u vrijeme kada se mediji bore da pronađu održiv model poslovanja uspjeli stvoriti jedan od najuspješnijih medijskih poslovnih modela u SAD-u?

„Kako su uspjeli naći nove modele oglašavanja, kakav sadržaj proizvode, kako mogu newsletteri postati profitabilni, zašto ih Trump proziva - na sva ova, ali i druga pitanja koja zanimaju sve koji prate medije, na Weekendu će odgovoriti Sara Fisher, Axiosova stručnjakinja za medijske trendove. Njezin newsletter Axios Media Trends svakodnevno prate svi medijski stručnjaci diljem svijeta“, najavio je Nikola Vrdoljak, direktor Weekend Media Festivala.

Axios je jedan od najpopularnijih medija i news portala u SAD-u koji su 2016. godine pokrenuli bivši osnivač i zaposlenici Politica. Sara Fischer je autorica Axios Media Trends, newslettera koji analizira medijske trendove. Prije dolaska u Axios, Sara je radila u The Washington Postu, The New York Timesu, CNN-u i Politicu.

Ovogodišnji 12. Weekend Media Festival održava od 19. do 22. rujna u Rovinju, a osim po zanimljivim predavanjima te provokativnim i konstruktivnim raspravama o trendovima u medijskoj industriji, poznat i kao mjesto najbolje zabave.