Na adresu Banjalučke pivare do sada pristiglo više od milion čepova

BANJALUKA - Velika nagradna igra Banjalučke pivare pod nazivom "Nektar u ruke, za srećne trenutke" je u punom jeku.

Do kraja je ostalo nešto manje od mjesec dana, a na adresu Banjalučke pivare do današnjeg dana je pristiglo preko stotinu hiljada koverata, tačnije 102.583 koverte što je više od milion čepova. Glavne nagrade su stan u Banjaluci od 56m2 i automobil Audi A3 3.0, a za vrijeme trajanja nagradne igre, svakodnevno se uručuju i dnevne nagrade i to stoni fudbal, vaučer za gorivo u iznosu 50 KM, dok su sedmične nagrade televizori LG od 50 inča.

Među srećnim dobitnicima je i mlada studentica Medicinskog fakulteta koja je osvojila sedmičnu nagradu televizor, a ukupno je poslala čak 597 kodova.

"Imam 21 godinu i student sam Medicinskog fakulteta. Nisam očekivala da ću osvojiti nagradu, ali svakako sam zahvalna. Planiram da nastavim da učestvujem u nagradnoj igri za izvlačenje glavnih nagrada. Želim da se zahvalim Banjalučkoj pivari na ovoj divnoj nagradi i želim da podstaknem ljude da kupuju naše domaće proizvode kao što je Nektar pivo te da ga na taj način reklamiramo", kaže Adrijana Babić, dobitnica nagrade.

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održaće se 7. septembra, a za učešće u izvlačenju glavnih nagrada "Nektar u ruke, za srećne trenutke" potrebno je sakupiti deset crvenih promo Nektar čepova sa boca ili crvenih promo Nektar otvarača limenki ili crvenih plastičnih čepova označenih za nagradnu igru.

Nakon toga, čepove i/ili otvarače je potrebno poslati zajedno sa ličnim podacima (ime, prezime, adresa i broj telefona ) na adresu: Banjalučka pivara d.o.o., Slatinska 8, 78000 Banjaluka sa naznakom "Za nagradnu igru - Nektar u ruke, za srećne trenutke". Kada su u pitanju dnevne i sedmične nagrade, za učestvovanje je potrebno pronaći jedinstven alfanumerički kod ispod promo čepova ili otvarača, označenih za nagradnu igru, i poslati putem SMS-a na broj 091 212 402 ili na Nektar Viber chat: https://chats.viber.com/blpivara.

Spisak dobitnika dnevnih i sedmičnih nagrada objavljuje se na sajtu: www.nektarpivo.com. Sve dodatne informacije o načinu učešća u nagradnoj igri "Nektar u ruke, za srećne trenutke" svi zainteresovani mogu pronaći na sajtu www.nektarpivo.com.