Na autoputu Banjaluka–Gradiška uskoro tri nove naplatne kućice

BANJALUKA - Na autoputu Banjaluka – Gradiška uskoro niču tri nove naplatne kućice i prvi put se uvodi zatvoreni sistem naplate putarina.

Na tender za izgradnju kućica prijavilo se šest ponuđača. Ako ne bude žalbi, prvi bageri uskoro se očekuju na petljama u Novoj Topoli, Aleksandrovcu i Čatrnji.

Vozači trenutno putarinu plaćaju samo na jednoj lokaciji, u Jakupovcima kod Laktaša, a zatvaranjem naplatnog sistema, to će da rade bez obzira gdje uđu na autoput.

To znači da će vozači, zavisno od pređene kilometraže na autoputu, plaćati različite iznose putarine.

“Upravo to je odlika ovog takozvanog zatvorenog sistema gdje se upravo obračun jedne do druge naplatne rampe računa po kilometru. Znači, plaćaće se po kilometru. To je, kako bi se reklo, u stručnim krugovima najpošteniji, najpravedniji način”, kazao je Dušan Topić, direktor JP “Autoputevi RS”.

Javno preduzeće je prošle godine od putarina inkasiralo oko devet miliona maraka. Izračunali su da ovom dionicom dnevno procirkuliše između pet i šest hiljada vozila.

Kako piše ATV, danas je autoputem za 15 minuta prošlo ukupno 96 vozila. Ipak, da se putarina naplaćuje u ovom trenutku i kod skretanja za Aleksandrovac u “Autoputevima” se ne bi puno proslavili jer je za isto to vrijeme ovim putem prošlo samo četiri automobila.

Jedno od njih je i vozilo Ilije Nikolića iz Gradiške. Podržava zatvoreni sistem naplate. Kaže da mnogi i danas zbog neplaćanja radije biraju staru cestu – ali on do Banjaluke redovno ide autoputem. Kaže, deset puta mjesečno.

“Mislim da se treba plaćati nešto što se koristi. Svugdje se u svijetu plaća pa je normalno i kod nas da se plaća”, izjavio je Ilija Nikolić iz Gradiške.

Izgradnja nove tri naplatne kuće koštaće tri i po miliona maraka. Pored toga, javno preduzeće izdvojiće i 64 000 maraka sa PDV-om za firmu koja će nadzirati čitav projekat.

