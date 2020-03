Na autoputu kod Prnjavora vozila prolaze pretcijanom trakom

BANJALUKA - Na autoputu "9. januar" saobraćaj se na trećem kilometru od Prnjavora prema Doboju zbog prevrnutog kamiona odvija preticajnom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je na mjestu nezgode regulisan svjetlosnom signalizacijom.

Vozače u Federaciji BiH (FBiH) jutros upozoravaju na jake udare vjetra na putnim pravcima Bihać-Velika Kladuša, Bihać-Bosanski Petrovac-Drvar i Tarčin-Sarajevo, kao i na putevima koji od Livna vode prema Glamoču, Kupresu i Bosanskom Grahovu.

Saobraćaj se na većini puteva odvija bez problema, po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, dok je u višim planinskim predjelima i preko prevoja moguća poledica.

Vozači su upozoreni i na učestale odrone, kao i na izmjene u odvijanju saobraćaja na putnim pravcima na kojima se izvode radovi zbog čega je neophodan oprez.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom uz regulaciju svjetlosnom signalizacijom. Jednom trakom vozila vozila saobraćaju i regionalnim putnim pravce Priboj-Lopare preko mosta na Labuđanskoj rijeci u Priboju, koji je oštećen.

Zbog izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Oprezna vožnja zbog radova savjetuje se na magistralnim putnim pravcima Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, Rudanka-Doboj i Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, te na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika i Ukrina-Gornja Vijaka, te na putu Šekovići-Caparde, kao i na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike i na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U FBiH na magistralnom putu Bosanska Krupa-Bosanska Otoka danas do 13.00 časova saobraćaj će se odvijati usporeno zbog memorijalne trke, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Do sutra do ponoći na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na području FBiH.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, saobraća se dvosmjerno u periodu od 5.00 do 21.00, od 21.00 čas do pola časa poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, dok je pola časa poslije ponoći do 5.00 časova obustavljen saobraćaj kroz tunel.

Za vrijeme obustave vozila do sedam i po tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog radova se sporije saobraća magistralnim putevima Jajce-Crna Rijeka na lokalitetu Ugarak, Jablanica-Mostar u Potocima i Ključ-Bosanski Petrovac preko Laništa.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša-Vraćenovići, a vozila se preusmjeravaju na druge granične prelaze. I dalje je iz bezbjednosnih razloga obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.