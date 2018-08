Na današnji dan preminuo Željko Kopanja, osnivač "Nezavisnih novina"

​BANJALUKA - Na današnji dan navršile su se dvije godine od iznenadne i prerane smrti Željka Kopanje, osnivača i direktora "Nezavisnih novina", a prazninu nastalu njegovim odlaskom porodica, prijatelji, saradnici, ali i cijela novinarska zajednica osjećaju i danas.

Od posljedica srčanog udara Kopanja je u 62. godini, nešto prije 18 časova, preminuo u Banjaluci i tog dana Bosna i Hercegovina, ali i region izgubili su jednog od najvećih novinara te čovjeka koji je više nego iko istrajavao i radio na pomirenju naroda na ovim prostorima.

U tim najtežim trenucima redakcije medija u Kopanjinom vlasništvu, gdje su pored "Nezavisnih" još i "Glas Srpske" i Nes radio, odlučile su da nastave gdje je on stao i da zajedno sa saradnicima i dalje njeguju istinu, objektivnost i profesionalnost.

Sandra Gojković-Arbutina, glavni i odgovorni urednik "Nezavisnih", kazala je da i dvije godine poslije Željkove smrti urednici i novinari znaju kako bi on volio da se prave novine.

"Nije prestao do tog zadnjeg jutra kad smo se vidjeli da ponavlja kako moramo da smirujemo i pomirujemo, da ne unosimo nemir i da pozivamo na dijalog, te da svima damo prostora, budemo objektivni i realni. To mu je bilo važno, i mi smo to znali i držali se toga - i tada, i danas", kazala je Gojković- Arbutina.

Nakon njegove smrti, dodala je, mnogi su predviđali brz i bolan kraj "Nezavisnih novina", gašenje Željine priče, ali kako je uvijek govorio: "Šta god da se desi - novine moraju izaći". Tako smo i nastavili: novine su svaki dan na kioscima, mašine nisu stale nijednog trenutka, onako kako mu je i bila najveća želja.

"Štampanim medijima danas nije nimalo lako da posluju, da opstanu u ovom sveopštem internet haosu i ekonomskoj krizi, ali još držimo glavu visoko iznad vode. Papir je sve skuplji, informacija sve jeftinija i dostupnija, kvalitet više nije mjerilo kao ranije, ali Željina porodica i ekipa koju je davno okupio još njeguju i čvrsto čuvaju njegovu zaostavštinu i životno djelo", kazala je Gojković-Arbutina.

Sigurna je, kako kaže, da bi Željo bio ponosan i na sjajan uspjeh koji postiže "dijete" "Nezavisnih novina" - portal nezavisne.com, koji je izrastao u jedan od najčitanijih njuz portala na ovim prostorima.

Danas, dvije godine kasnije, znamo da bi bio ponosan na sve što smo gradili i nadogradili, a tako će biti i u godinama koje dolaze i dok god novine budu pred čitaocima, objektivnost i profesionalnost biće vodilje.

Željko Kopanja rođen je 1954. godine u Kotor Varošu. Završio je Ekonomski fakultet, a novinarsku karijeru započeo je u "Glasu Srpske", a jedno vrijeme radio je i kao novinar beogradskog nedjeljnika "Telegraf".

Nakon rata, u Banjaluci sa Nikolom Guzijanom i Antonom Kasipovićem osniva "Nezavisne novine", a dobitnik je brojnih nagrada poput nagrade Komisije za zaštitu novinara iz Njujorka, Udruženja pisaca iz Norveške, "Srpske reči" iz Beograda, Udruženja novinara iz Italije i drugih.

Na njega je 22. oktobra 1999. godine izvršen napad i u eksploziji bombe ispod njegovog automobila golf teško je povrijeđen i ostao je bez obje noge.