Na graničnom prelazu Gradiška čekanje do 40 minuta

BANJALUKA, 8. APRILA /SRNA/ - Na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj čeka se do 40 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano uz povoljne vremenske uslove.

Režim vožnje izmijenjen je na dionicama na kojima se obavljaju radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog vjerskog praznika Vaskrsa, do 09.04. u 24:00 časa, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na području RS, dok se do 08.04 do 24 časa, zabranjuje prevoz oružja i vojne opreme na području BiH.