Mokrih nogu i pretanke odjeće migranti u BiH dočekali svoj međunarodni dan

BIHAĆ, BANJALUKA - Međunarodni dan migranata mnogi od njih su u BiH dočekali mokrih nogu, bez zimske odjeće, na temperaturama koje padaju ispod nula stepeni Celzijusovih.

U BiH danas, prema nekim procjenama, ima oko 5.300 izbjeglica i migranata, a predstavnici humanitarnih organizacija ističu da i te kako ima još prostora da im se pomogne.

"Po našim informacijama sa terena, najpotrebnija im je zimska obuća, brojeva između 40 i 45, ali i zimska garderoba. U potrepštine, uz ostalo, spada i hrana koja nije kvarljiva. U pitanju su ljudi iz južnih krajeva i nisu navikli na ovakvu zimu. Mnogi su bosi, u patikama, mokrih nogu, neadekvatne garderobe za zimske uslove. Pošto spavaju na otvorenom, pod šatorima, potrebne su im i deke i vreće za spavanje", kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

Helsinški parlament građana Banjaluka i Banjalučki socijalni centar (BASOC) pozivaju građane, nevladine organizacije, preduzeća i kompanije iz Banjaluke da se uključe u akciju prikupljanja pomoći za migrante i izbjeglice koji su u Bihaću.

Akcija traje do petka, a donacije se mogu dostaviti u prostorije BASOC-a u Ulici Mirka Kovačevića 4, od 12 do 21 sat, ili u prostorije Helsinškog parlamenta građana Banjaluka u Ulici bana Lazarevića 21, od devet do 16 časova.

Iz Službe za poslove sa strancima BiH rekli su nam da su u BiH od početka godine do 17. decembra registrovana 23.503 migranta.

"Najviše je državljana Pakistana, zatim Irana, Sirije, Avganistana, Iraka, Libije, Palestine, Bangladeša, Alžira...", kazali su za "Nezavisne" iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Najveći broj migranata trenutno je u Unsko-sanskom kantonu, a u Crvenom krstu kažu da su oni i kanton preopterećeni zbrinjavanjem migranata.

"Zahvaljujući Crvenom križu FBiH možemo reći da smo uspjeli pružiti bolje uslove nego što su bili ranije", naglasio je juče Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa USK.

Povodom Međunarodnog dana migranata, juče su iz Crvenog križa FBiH poručili da svi u BiH treba da poštuju ljudska prava migranata. U njihova četiri centra, kako poručuju, do sada su podijelili i pripremili više od 925.000 obroka za migrante.

"Za 3.500 migranata Crveni križ vodi značajnu podršku i pruža pomoć prije svega u pripremi i distribuciji hrane, obezbjeđenju higijenskih sredstava i uslova za iole dostojan život", kaže Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa FBiH.

Inače, već 18 godina nastavlja se trend rasta broja međunarodnih migranata, te je trenutna procjena da ih u svijetu ima oko 258 miliona.

Podaci Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pokazuju da je blizu 3.400 migranata i izbjeglica izgubilo život širom svijeta tokom ove godine. Većina ih je umrla u nastojanjima da stignu morem do Evrope.

Antonio Vitorino, generalni direktor IOM-a, ističe kako su migracije veliki problem naše ere. Navodi da je gotovo jedna od sedam osoba na planeti migrant u najširem smislu.

"Ovi brojevi, koje svakodnevno prikuplja osoblje IOM-a, samo nas mogu postidjeti", poručio je Vitorino povodom Međunarodnog dana migranata.

Krivična prijava

Centar za mirovne studije iz Hrvatske podnijeće krivičnu prijavu protiv određenog broja policajaca zbog sumnje da su se ponašali na nezakonit način prema migrantima, na granici Hrvatske s BiH.

Zatražili su i ostavke čelnih ljudi u hrvatskom MUP-u. Podsjetimo, britanski "Gardijan" pisao je prošle nedjelje da hrvatska policija sistematski vrši nasilje nad migrantima i izbjeglicama koje ulaze u Hrvatsku iz BiH u pokušaju da se domognu zapadne Evrope. Objavljen je i snimak kao dokaz.