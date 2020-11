Na kolektivni imunitet do sada testirano oko 300 građana Srpske

BANJALUKA, FOČA - Od kako je početkom novembra u RS počela studija o serološkim ispitivanjima, do sada je prikupljeno oko 300 uzoraka od građana, a prve rezultate o kolektivnom imunitetu na virus korona možemo očekivati krajem godine.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne" sa medicinskih fakulteta u Foči i Banjaluci, koji zajedno sa Institutom za javno zdravstvo RS rade na prvoj nacionalnoj studiji seroprevalencije kovid-19 infekcije u populaciji RS.

Do sada su uzorci uzeti u Banjaluci i fočanskoj regiji, sutra počinje uzorkovanje u Laktašima, Kozarskoj Dubici i Prijedoru, a sljedeće sedmice na redu su sarajevsko-romanijska, bijeljinska i dobojska regija.

Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča, u razgovoru za "Nezavisne" rekao je da je do sada u opštinama koje pokriva ovaj fakultet uzeto oko 200 uzoraka, to jeste oko 60 porodica je do sada učestvovalo u ovoj studiji.

"Teritoriju RS smo podijelili trećinski, tako da Medicinski fakultet u Foči uzima uzorke u Hercegovini, sarajevsko-romanijskoj regiji, zvorničkoj i fočanskoj regiji", rekao je Bokonjić.

Dodao je da ovih dana uzimaju posljednje uzorke iz fočanske regije, to jeste iz Foče, Čajniča, Višegrada i Rudog.

"U ponedjeljak počinjemo uzimanje uzoraka iz sarajevsko-romanijske regije, iz Rogatice, Istočnog Sarajeva, Sokoca, Han Pijeska i Trnova", kazao je Bokonjić.

Naveo je da očekuju da će uzorke iz sarajevsko-romanijske regije prikupiti do kraja sljedeće sedmice ili najkasnije za dvije sedmice, što će zavisiti od odziva pacijenata.

Ispitivanja se vrše na osnovu metode slučajnog uzorka, a kako kaže Bokonjić, odziv porodica koje učestvuju u studiji je dobar.

"U nekoliko prvih dana kada je počelo ispitivanje imali smo manjih problema sa odzivom dok smo slučajno izabranim porodicama objasnili zašto učestvuju, te zašto je to bitno, pa smo imali i nekih zamjenskih porodica. U posljednjih sedam dana to ide prilično dobro", rekao je Bokonjić.

Dodao je da će sljedeće sedmice i Institut za javno zdravstvo RS početi testiranja na području Bijeljine i Doboja.

"Nadamo se da ćemo preliminarne rezultate imati do Nove godine", zaključio je Bokonjić.

Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Banjaluka, rekao je za "Nezavisne" da je do sada u Banjaluci uzeto oko 100 uzoraka.

"Kontaktirao sam direktore domova zdravlja u Laktašima, Kozarskoj Dubici i Prijedoru, te će od danas i u ovim opštinama početi uzimanje uzoraka", rekao je Škrbić.

Dodao je da će nakon toga studija početi i u Čelincu i Kotor Varošu, te dalje sukcesivno na području cijele zapadne RS.

"Očekujem da ćemo do kraja sljedeće sedmice imati značajan broj uzoraka s područja ingerencije Medicinskog fakulteta Banjaluka", kazao je Škrbić.

U BiH još 1.589 zaraženih, preminulo 35 osoba

Za 24 časa od 4.005 testiranih uzoraka na virus korona u BiH je pozitivno 1.589 osoba, dok je 35 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo kovida-19 preminulo.

U FBiH je juče novozaraženo 1.088 osoba, a preminulo je pet osoba.

U RS registrovano je 417 novooboljelih od kovida-19, dok je prijavljeno 29 smrtnih slučajeva, a u Brčko distriktu juče su novozaražene 84 osobe, a preminula je jedna osoba.