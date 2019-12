Na licu mjesta: Šatora u Vučjaku više nema, mještani odahnuli

​BIHAĆ - Dvadeset dana nakon izmještanja migranata migrantski kamp Vučjak, kod Bihaća, je prazan, a na tom lokalitetu ostali su samo blato i smeće, uvjerila se juče ekipa "Nezavisnih" na tom terenu.

Najlošiji migrantski kamp u Evropi, koji je ipak bio jedna od stanica za neko bolje sutra, postao je prošlost. Iako migranata u kampu više nema, te su i šatori porušeni, na samom ulazu u taj nekadašnji privremeni prihvatni boravak i dalje se osjeća jak i neugodan miris.

Sablasno, prljavo i prazno je, no lokalno stanovništvo je odahnulo.

Trista metara od samog kampa nalazi se kuća jedne starije gospođe, koja je željela ostati anonimna, ali nije krila da je sada puno mirnija kada migranata tu pod šatorima više nema.

"Otišli su svi, nema dolje više nijednog migranta. Vratilo se blagostanje u moj divni Vučjak", rekla je ova žena.

Iako ističe da nije imala neugodosti s migrantima te da je niko nije dirao, zabravljene ograde i katanci na kućama govore da se lokalno stanovništvo nije osjećalo sigurno.

"Nisam nikako izlazila ni tu na put, zatvorena mi je kapija stalno. To što malo poradim po dvorištu, to mi je. Dolazili su oni u dvorište da se napiju vode, ali ni ja je nisam imala tako da su to brzo shvatili i nisu više dolazili", priča ova Bišćanka.

Prilikom penjanja do Vučjaka na putu smo sreli nekolicinu migranata, no kamp je prazan.

"Bilo ih je par ovdje u kampu prije nekoliko dana, no otišli su jako brzo. Vjerovatno su vidjeli da je tamo sve sravnjeno sa zemljom i da nema više ništa. Nadam se da se završilo i da se više neće vraćati, pa da možemo normalno da nastavimo sa svojim životima", završila je naša sagovornica, mještanka Vučjaka, i pojurila unucima kako bi nadoknadila izgubljeno vrijeme.

Salem Midžić, sekretar Crvenog križa Bihaća, tvrdi da je nakon izmještanja migranata iz privremenog kampa Vučjak u prihvatne centre na području Sarajeva cijeli lokalitet vraćen u prvobitno stanje.

"Odmah nakon što su migranti napustili Vučjak, naši su volonteri u saradnji s radnicima komunalnih službi započeli akciju čišćenja terena. Najprije smo uklonili ogromne količine smeća, a potom smo pristupili demontiranju šatora i uklanjanju kontejnera. Sve što se moglo iskoristiti spakovali smo i smjestili u naše magacine, a ostatak je jednostavno bačen u smeće. Sada je na tom prostoru samo pusta ledina", kazao je Midžić.

Prema njegovim riječima, nakon demontiranja šatorskog naselja nadležne službe su obavile deratizaciju i dezinfekciju terena, a u narednom periodu predviđeno je da ovaj prostor bude prekriven slojem zemlje.