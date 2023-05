Na magistralnom putu Rača-Bijeljina saobraća se naizmjenično jednom trakom

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros odvija redovno, a na magistralnom putu Rača-Bijeljina naizmjenično jednom trakom, uz povremene prekide, zbog sanacije kolovoza, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog sanacije kolovoza, saobraćaj će se i na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, odvijati naizmjenično jednom trakom, uz povremene prekide.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice do 3. juna biće povremenih obustava saobraćaja između 11.00 i 15.00 časova, dva puta po pet do sedam minuta.

Na istom magistralnom putu, ali na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, zbog sanacije klizišta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, saobraćaj se odvija usporeno zbog aktiviranog klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom trakom, urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara, uz saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Bijeljina-Brčko i regionalnim putevima Lopare-Čelić i Stari Ugljevik-Glavičice, rejon Glinja, zbog radova se saobraća jednom trakom.

Zbog sanacije magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćaj je obustavljen na lokalnim putevima u mjestu Gornji Podgradci zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice, kao i preko rijeke Јablanice u mjestu Sovjak, te preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Јohovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Јohovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Do 14. jula, zbog deminiranja terena na regionalnom putu Podnovlje-Polje, kod deminerskog gradilišta "MSP Gornji Božinci" biće privremenih obustava saobraćaja svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova, i to 30 minuta obustave i 10 minuta prošuštanja.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno, kroz lijevu tunelsku cijev.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.