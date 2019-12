Na planinama i sutra slab snijeg

​BANJALUKA - Snijeg se tokom cijelog sutrašnjeg dana očekuje u višim krajevima Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH), biće hladno, ujutro na planinama oko minus deset stepeni, dok će na jugu biti sunčanije.

Ujutro će preovladavati umjereno oblačno i hladno, susnježica je moguća u nizinama na sjeveru, dok će na istoku i u centralnom planinskom pojasu biti slabog snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će prije podne biti pretežno vedro i hladno, a tokom dana sunčano uz lokalno prolaznu oblačnost.

Poslije podne doći će do postepenog smanjenja oblačnosti i prestanka padavina u višim predjelima.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do minus jedan, na planinama oko minus deset, a najviša dnevna od minus tri do tri, na jugu malo viša, dok će na planinama biti od minus sedam do minus tri stepena Celzijusova.

Meteorolozi za kraj ove i početak Nove godine ne najavljuju padavine, ali će u jutarnjim časovima biti hladno, temperatura vazduha ispod nule, dok tokom dana neće prelaziti pet stepeni, na jugu će biti koji stepen viša.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom u većini područja, dok je u Hercegovini pretežno sunčano.

Bjelašnica je bila najhladnija sa minus 12 stepeni koliko je izmjereno u 13.00 časova.

Na Han Pijesku je u isto vrijeme bilo minus pet, u Kalinoviku, na Čemernu i na Ivan Sedlu minus četiri, na Sokocu minus tri, na Mrakovici minus dva, u Gacku minus jedan, a u Mrkonjić Gradu, Srebrenici, Bugojnu, Livnu, Sarajevu i Tuzli nula.

U Rudom, Šipovu i Gradačcu jedan, u Bijeljini, Zvorniku i Višegradu dva, u Foči, Bihaću i Ribniku tri, u Banjaluci, Doboju, Novom Gradu, Srpcu i Sanskom Mostu četiri, u Prijedoru, Bileći i Širokom Brijegu pet, u Trebinju šest, u Grudama i Mostaru sedam, a u Neumu devet stepeni Celzijusovih.