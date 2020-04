Na prostoru bivše Jugoslavije potvrđeno oko 3.900 zaraženih koronom

BEOGRAD - U zemljama na prostoru bivše Jugoslavije trenutno je zvanično prijavljenih oko 3.900 oboljelih od bolesti koju izaziva virus korona.

Brojčano, ali ne i srazmjerno broju stanovnika, najviše je pogođena Srbija, gdje je, zaključno sa 3. aprilom, zaraženo ukupno 1.476 osoba, a umrlo je 39.

U Srbiji je do sada testirano gotovo 6.000 građana.

Polovina zaraženih je u Beogradu, ukupno je hospitalizovano je oko 874 pacijenata, od kojih je do juče 82 bilo u teškom stanju, na respiratorima.

Od osam juče umrlih je šest muškaraca i dvije osobe ženskog pola, prosječne starosti preko 70 godina.

Svi oni su, prema riječima stručnjaka, imali pridružene bolesti koje su doprinijele fatalnom ishodu.

Posmatrano prema starosnoj strukturi u Srbiji je najviše zaraženih u dobi od 25 do 55 godina, dakle, radno aktivno stanovništvo.

Na kosovskoj teritoriji, gdje prema porocjenama iz 2017. živi nešto više od 1,8 miliona ljudi, zaključno sa jučerašnjim danom su registrovane 132 zaražene osobe i dvije preminule.

U Sloveniji, koja prema najnovijim procjenama iz ove godine ima nešto više od dva miliona stanovnika, evidentirane su čak 934 zaražene osobe i 20 umrlih.

Slovenija, inače, testira više od hiljadu ljudi dnevno i do sada među zaraženima prevladavaju žene, a starosna dob zaraženih je između 45 i 54 godine.

U Hrvatskoj, koja prema procjenama iz prošle godine ima 4,76 miliona stanovnika potvrđeno je 1.079 zaraženih i osam umrlih.

Prosječna starost zaraženih, saopštena na dan 20. marta, u Hrvatskoj je bila 42,6 godina, pa je to, smatraju stručnjaci, razlog što je njihova klinička slika dobra.

U Bosni i Hercegovini, koja prema procjenama iz 2017. ima 3,5 miliona stanovnika potvrđeno je 629 zaraženih, najviše u Republici Srpskoj - 299, uglavnom u Banjaluci, u FBiH 315.

Ukupno je 21 žrtava na nivou BiH.

Najveća opasnost za Federaciju BiH je činjenica da je virus "ušao" u čak šest bolnica i više domova zdravlja, pa je veliki broj medicinskog osoblja u izolaciji.

Crna Gora je najduže odolijevala ovoj pošasti, sudeći prema zvanično prijavljenim slučajevima, ali je zato za kratko vrijeme premašila broj zaraženih u odnosu na kosovsku teritoriju, na primjer, gdje živi dva puta više stanovnika.

Do kraja jučerašnjeg dana je u Crnoj Gori, koja prema najnovijim procjenama iz ove godine ima nešto malo više od 630.000 stanovnika, zvanično saopšteno da su virusom korona zaražene 174 osobe, dvije su umrle, a 6.375 je pod zdravstvenim nadzorom. Najmlađi registrovani pacijent u Crnoj Gori ima tri godine, a najviše zaraženih registrovano je u Podgorici i Tuzima, opštini koja je u karantinu.

U Sjevernoj Makedoniji, gdje prema procjenama iz prošle godine živi 2,077 miliona stanovnika evidentirano je 430 zaraženih i 12 mrtvih.

Zbog sprečavanja širenja zaraze virusom korona do sada je vanredno stanje proglašeno u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, a od juče i u Republici Srpskoj. U svim zemljama nekadašnje SFRJ donesene su različite mjere u cilju sprečavanja širenja virusa i one se razlikuju od države do države, a zajedničko im je ograničeno kretanje građana u različitim vremenskim periodima.

Kretanje građane starijim od 65 godina, koji su i najugroženiji od ovog virusa, zabranjeno je u svim državama.

U Sloveniji i Hrvatskoj je, na primjer, donesena i mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta, a u Crnoj Gori, u Tuzima i Sjevernoj Makedoniji, u više opština, čitava mjesta su stavljena u karantin.