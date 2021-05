Na snazi meteoalarm, objavljena i prognoza do četvrtka

Danas je u Bosni i Hercegovini za sva područja, osim za Višegrad i Foču, izdato žuto meteorološko upozorenje.

Kako se navodi, očekuju se jači udari vjetra, između 40 i 50 km/h.

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.

Temperature u 8 sati: Bjelašnica 3 stepena, Ivan-sedlo 10, Livno 12, Drvar, Gradačac i Tuzla 13, Bugojno, Mostar i Sarajevo 14, Stolac 15, Jajce i Zenica 16, Bihać 17, Neum i Sanski Most 18 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 934 milibara, za 8 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na dane vikenda. Nestabilno vrijeme praćeno učestalijim padavinama, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Pri tome će, umjerene temperature i višak svježine, ipak malo popraviti osjećaj ugode. Moguće su reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestima povreda, nervoze, glavobolje. Negativni uticaj promjene djelimično će oslabiti sa noćnim satima.

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U Posavini je moguća grmljavina. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, uglavnom zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, u istočnim područjima do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz prolazno razvedravanje tokom dana. Kiša se očekuje uglavnom u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.

Utorak: Prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u sjevernim dijelovima porast oblačnosti, što poslije podne ili u večernjim satima može uslovljavati lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 14 do 22, na jugu do 24 stepena.

Srijeda: Pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima očekuje se prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.