Nabujala rijeka prijeti Srpčanima, kritična i druga područja u BiH: Sava došla pod prozore

SRBAC, KOZARSKA DUBICA - Voda mi je došla pod prozor i malo fali da uđe u kuću. Evo, iznosimo stvari na sprat da ih spasimo, rekao je Ivica Agić, mještanin sela Srbac, kod Srpca.

"Inače voda bude poprilično daleko od kuće, a sada mi je pred kućnim pragom. Kada su bile poplave 2014. godine, voda mi je bila do pola kuće i uvijek me je strah kada se počne približavati", kazao je Agić tokom posjete ekipe "Nezavisnih".

U ovom mjestu je poplavljeno pet stambenih objekata, a mještani strahuju da bi ih uskoro moglo biti još jer je rijeka Sava nabujala.

A koliko je stanje alarmantno, potvrđuju i ekipe MUP-a RS koje neprestano kontrolišu stanje i čamcima patroliraju ovim područjem.

Kako se uvjerila ekipa "Nezavisnih", lokalnim, seoskim putem, kojim mještani po ljepšem vremenu idu traktorima i drugim vozilima, sada se ne može bez čamca.

Osim ovog sela voda je zaplavila i 12 domaćinstava u mjestu Kobaš, od kojih je, kako je rečeno, u pet voda ušla u kuće, a od zaplavljivanja je ugroženo 20.

Problem prave i podzemne vode

U Bajincima i Gaju su zaplavljena četiri domaćinstva, gdje, kako tvrde, problem prave i podzemne vode.

Na mjestu pored ušća Vrbasa u Savu je saniran dio vrbasko-savskog nasipa koji je usljed nadiranja vode prijetio da popusti.

"Sinoć je malo falilo da nasip popusti i da prođe voda, a da je prošla, sve kuće pored nasipa bi bile poplavljene", rekli su mještani Savske ulice u Srpcu.

Svi pogledi mještana su uprti u nabujalu rijeku Savu, koja im je, kako kažu, 2014. već pokazala koliko nemilosrdna može biti.

A na području Kozarske Dubice je proglašena vanredna situacija zbog klizišta na dijelu nasipa uz rijeku Moštanicu na ušću u rijeku Unu, u naselju Jošik, kao i porasta rijeke Une od 245 centimetra i rijeke Save u Donjoj Gradini od 915 cm.

"U Jošiku je došlo do klizišta nekih 70 metara, a nasip se, usljed klizišta, slegao i sada preduzimamo preventivne mjere kako bismo riješili problem", istakao je danas Đuro Trubarac, šef Odsjeka civilne zaštite Kozarska Dubica.

Naveo je da je na području opštine aktivno desetak klizišta, te da se u mjestu Vrioci zbog izlivanja rijeke Une saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Oko Kozarske Dubice stanje kritično

Na magistralnom putu Kozarska Dubica - Gradiška zbog izlivanja Save saobraćaj je obustavljen.

Kako je rekao izvor "Nezavisnih" iz Kozarske Dubice, vode u gradu još nema, ali je, kako kaže, stanje kritično, a izvan grada je još gore.

"U jednom selu prema Kostajnici je voda na putu, a na izlazu iz grada prema Gradišci je stanje isto teško", rekao je ovaj izvor.

Kako su "Nezavisnim" ispričali mještani Senjaka u Gradišci, voda je u ovom naselju već uveliko ušla u neke podrume.

"Prošla sam danas kejom, a brod koji se u tom trenutku nalazio na Savi je u nivou ceste koliko je voda nadošla", rekla je jedna Gradiščanka.

Sava je u Gradišci, kako je Srni saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prešla kotu vanredne odbrane od poplava za 115 centimetara.

Iako su padavine na području Trebinja prestale, rijeka Trebišnjica je, usljed velikih padavina proteklih dana, polako počela da se izliva iz korita.

U prigradskom naselju Dražin Do se rijeka izlila sve do auto-radionice jednog mještanina kome su potopljena dva automobila, ali kako i sam kaže, nije se nadao da će voda do njih doći.

U Operativnom centru Trebinje kažu da vode ima i na putu za selo Orašje, ali je prohodan, a djelimično se Trebišnjica izlila i na lokalni put.

A kako se uvjerila ekipa "Nezavisnih", u Prijedoru je Sana napunila Berek, koji se izlio u naselju Stari grad, gdje dodatni problem stvaraju i podzemne vode.

Opštinski štab civilne zaštite Bosanska Krupa je zbog poplava i velikog broja klizišta proglasio stanje elementarne nepogode u ovoj opštini.

U Brodu i Šamcu proglašen početak vanredne odbrane

S obzirom na dostignute vodostaje u Brodu i Šamcu, Agencija za vodno područje rijeke Save donijela je rješenja o proglašenju početka vanredne odbrane.

Vlada Republike Srpske razmatrala je usmenu Informaciju o hidrološkoj situaciji u Republici Srpskoj.

Predstavnici JU "Vode Srpske" i Republičke uprave civilne zaštite nalaze se na terenu i prate situaciju te su preduzete sve propisane mjere.

Predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović u stalnom je kontaktu sa gradonačelnikom Prijedora i načelnicima Gradiške, Novog Grada i Srpca.

U Federalnoj upravi civilne zaštite istakli su da je i pored padavina došlo do pada vodostaja na svim rijekama Unsko-sanskog kantona.