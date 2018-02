Načelnici Kliničkog centra RS napustili sindikat doktora

BANJALUKA – Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić, njegov zamjenik Nenad Stevandić i još devet ljekara i načelnika klinika Univerzitetskog kliničkog centra RS zatražili su danas da se iščlane iz Strukovnog sindikata doktora medicine RS zbog protivljenja najavljenom štrajku medicinara širom RS, otkriva portal Capital.

Uz Đajića i Stevandića stali su Saša Vujinović iz Zavoda za kliničku radiologiju, Marko Kantar iz Službe za torokalnu hirurgiju, Dragi Stanimirović iz Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu, Jagoda Balaban iz Klinike za kožne i polne bolesti, Maja Travar iz Zavoda za kliničku mikrobiologiju, Saša Dragić i Peđa Kovačević iz Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, Emira Ignjatić i Milka Mavija iz Klinike za očne bolesti.

Stevandić je za Capital danas rekao da iz Sindikata istupa jer „štrajk nije organizovan tri godine, koliko nisu uplaćivani porezi i doprinosi u najvećoj zdravstvenoj ustanovi RS, a sada se sve uklapa u političku priču“.

„Sada kada se prvi put, nakon četiri godine, isplaćuju porezi i doprinosi, i sada kada smo u budžet uplatili 20 miliona KM, obezbijedili redovne plate i uplatu poreza i doprinosa, oni najavljuju štrajk. Mirovali su dok nismo imali plate i doprinose“, kazao Stevandić.

Zanimljivo je da su načelnici i ljekari UKC RS zahtjev za napuštanje sindikata poslali odmah nakon oštrog saopštenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, na čijem čelu je Dragan Bogdanić. Strahujući da bi nezadovoljstvo ljekara u RS moglo da kulminira, resor je naveo da je „Strukovni sindikat doktora medicine obmanuo javnost i članstvo najavom štrajka, jer generalni štrajk može da organizuje jedino većinski reprezentativni sindikat“.

“Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske otvoreno je za konstruktivne razgovore sa svim partnerima čiji je cilj unapređenje rada zdravstenog sistema Srpske”, tvrde u Ministarstvu.

Iako ljekari dobijaju platne liste i znaju koliko novca im mjesečno pristigne na bankovne račune, u ministarstvu ističu da je Strukovni sindikat doktora medicine naveo netačne podatke, odnosno poređenja primanja zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić za našu redakciju kaže da je upravo riječ „o naređenju iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS“.

„Nismo mogli da organizujemo štrajk u to vrijeme jer nismo bili reprezentativni sindikat. Stevandić, dok nije ušao u politiku, srcem i dušom se borio za struku. Ljekari iznose laži kako bi sebe ‘pokrili’. Riječ je o pritisku. To se radi u cijeloj RS. S vrha se traže podaci o nama i nastoji se smanjiti broj naših članova kako ne bismo mogli da organizujemo štrajk. Politički odgovor dolazi upravo od zamjenika direktora UKC. Pokazali su da im je više stalo do novca i položaja, nego do struke“, istakao je Femić.

On je podsjetio da je sindikat još u novembru prošle godine Vladi RS uputio zahtjev sa detaljnim obrazloženjem za pregovore o povećanju plata, ali odgovor nije stigao.

„Umjesto korektnih razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva i otvaranja razumnog i fer socijalnog dijaloga, činjenica je da su organi ovog sindikata i njegovi članovi zbog navedenih legitimnih zahtjeva svakodnevno izloženi mobingu, diskriminaciji, kao i svakodnevnom prebrojavanju članstva u javnim zdravstvenim ustanovama“, navode u sindikatu.

Ljekari iz ovog sindikata danas su pozvali predstavnike resornog ministarstva na razgovor o gorućim problemima u zdravstvu.

RS prošle godine napustila 53 doktora

Republiku Srpsku, prema Femićevim riječima, samo prošle godine napustila su 53 ljekara.

„Od ukupnog broja medicinskih radnika, dosad je otišlo 11,2 odsto doktora. Odlazak kadra i loš materijalni status jedan je od razloga da sindikati doktora medicine i medicinskih sestara i tehničara krenu u generalni štrajk“, istakao je nedavno i dodao da se nada da će Vlada ipak ispoštovati realne zahtjeve za povećanje plata u zdravstvu za 25 odsto.

