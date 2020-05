Načelnik Bosanskog Petrovca negirao da je organizovao korona parti

BOSANSKI PETROVAC - Načelnik Bosanskog Petrovca, Dejan Prošić, negirao je da je organizovao bilo kakav korona parti, te istakao kako je riječ o iskontruisanom događaju.

"Meni je žao što se to pretvorilo u ovakvu priču, jer se radilo o aktivnostima Vatrogasne jedinice povodom obilježavanja Svjetskog dana vatrogasaca. Organizovana je jedna pokazna vježba koja je bila ranije planirana. Ta vježba je izvedena i poslije toga bilo je malo posluženje i sastanak na kojem smo razgovarali oko kadrovske i tehničke opremljenosti jedinice i načina kako da unaprijedimo njen rad, jer su oni u ovome proljetnom periodu imali zaista mnogo posla oko šumskih požara", kazao je Prošić.

Prema njegovim riječima, sve je potrajalo desetak minuta kada su se pojavili pripadnici policije i to okvalifikovali kao nedozvoljeno javno okupljanje na javnom mjestu, iako se, kako tvrdi Prošić, radi o privatnom posjedu. Ističe kako možda nije bila ispoštovana propisana socijalna distanca, ali da je raspored sjedenja bio takav. Kaže kako pozdravlja postupak policije, ali da očekuje da se tako reaguje i u nekim drugim slučajevima gdje to do sada, kako tvrdi, nije bila praksa.

Komesar policije USK, Mujo Koričić, potvrdio je kako su pripadnici policije jučer dobili anonimnu dojavu da se nadomak Bosanskog Petrovca odigrava druženje koje je neprimjereno, obzirom na naredbe koje su izdate od strane nadležnih institucija. „Policijski službenici su djelovali i utvrdili kako se tamo nalazi 11 lica, među kojima i načelnik Bosanskog Petrovca, koji su tamo navodno slavili dan vatrogasaca. Svima je izrečena zakonski propisana sankcija“, kazao je Koričić.

Također, ovu informaciju je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova USK, Nermin Kljajić, te istakao kako u ovim vremenima ne treba praviti razlike među građanima i da svi trebaju biti jednaki pred zakonom.