Nadležni očekuju virus korona i u BiH

BANJALUKA - U BiH je pod nadzorom 19 osoba zbog virusa korona koje su doputovale s područja pogođenih zarazom, a nadležni kažu da se epidemiološka situacija u svijetu brzo mijenja i da se pojava ovog virusa može očekivati i u BiH.

Virus, koji je prvi put zabilježen krajem godine u Kini u gradu Vuhan, brzo se proširio i na okolne zemlje, a zadnjih nekoliko dana odnosi živote i u našoj neposrednoj blizini, u Italiji.

Ovaj smrtonosni virus podigao je region na noge. Dok se u Srbiji pojačava kontrola na granicama, u Hrvatskoj zadnjih dana muku muče s nedostatkom zaštitnih maski.

U nadležnim ministarstvima zdravlja ističu da zasad u BiH nema nijedan potvrđen ili sumnjiv slučaj oboljelih od virusa korona.

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, rekao je da u RS nema potvrđenih ili sumnjivih slučajeva oboljelih od ovog virusa, ali da je situacija u Italiji u vezi s njegovim širenjem uticala na podizanje nivoa odgovornosti i pojačane mjere predostrožnosti.

Naglasio je da je Evropski centar za kontrolu bolesti od vikenda povećao nivo rizika, koji je do petka bio nizak do srednji, a sada je srednji do visok.

"Sada u Evropi imamo autohtono prenošenje, sa čovjeka na čovjeka, u većem obimu nego dosad. Zbog toga smo donijeli i naredbu po pitanju suzbijanja virusa korona, što se prije svega odnosi na kapacitet i angažman zdravstvenih ustanova, te jedinica lokalne samouprave", naveo je Šeranić.

Istakao je da se nastavlja sprovođenje svih mjera fokusiranih na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva, a danas je na sastanku Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi s pojavom novog virusa korona donesen niz zaključaka o daljim aktivnostima u vezi s nadzorom.

"Svi građani koji se vraćaju iz Italije, prije svega iz pokrajina Lombardija i Veneto, najviše zahvaćenih virusom, treba da se jave ljekaru porodične medicine, te da naredne dane provedu u kući i prate zdravstveno stanje", kazao je Šeranić.

Istakao je da ako se kod ovih osoba pojave kašalj, kihanje, temperatura i drugi simptomi karakteristični za virusna oboljenja, to podrazumijeva hitno javljanje u zdravstvenu ustanovu.

U Ministarstvu zdravstva FBiH su saopštili da na području tog entiteta, iako dosad nema nijedan sumnjiv slučaj bolesti izazvane virusom korona, strani i državljani BiH sa stalnim ili privremenim boravkom u FBiH koji se vraćaju iz Kine stavljaju se pod zdravstveni nadzor.

"S obzirom na to da je za pojedine istekao inkubacioni period, trenutno ih je 10 pod zdravstvenim nadzorom", kazali su u Ministarstvu zdravstva FBiH.

Dodali su da se odlukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od danas mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na granici odnose i na putnike s područje Italije, Južne Koreje i Irana.

"Epidemiološka situacija u svijetu se brzo mijenja, pa se pojava ovog virusa može očekivati u FBiH, odnosno BiH", saopštili su iz ovog ministarstva.

Istakli su da pozivaju sve strane državljane koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, a koji su se u proteklih sedam dana vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana, da se putem telefona, bez obzira na to da li imaju simptome, jave nadležnim institucijama.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS su rekli da je trenutno pod zdravstvenim nadzorom devet osoba koje su doputovale iz područja zahvaćenih virusom korona, te da oni nemaju simptome ove bolesti.

"Zasad nema potvrđenih ili sumnjivih slučajeva oboljelih od ovog virusa, ali nastavljamo sprovoditi mjere fokusirane na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva s ciljem sprečavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim virusom korona", rekli su u ovom ministarstvu.

Iako su u hrvatskom Ministarstvu nauke i obrazovanja izdali preporuku da se učenička putovanja u Italiju otkažu, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije odložilo je ekskurzije u ovu zemlju, u BiH je zasad te mjere uvelo Federalno ministarstvo zdravlja, a u Republici Srpskoj još nisu.

U Federalnom ministarstvu zdravlja naveli su da su izdali preporuku da se otkažu učenička putovanja u Italiju, jer je u ovoj zemlji od petka od virusa korona umrlo sedam osoba, a zaraženo je više od 200 ljudi.

"Krizni štab FMZ u cilju sigurnosti učenika i nastavnika preporučuje otkazivanje ekskurzija i organiziranih školskih putovanja u Italiju", rekli su nadležnom ministarstvu.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS su rekli da su zatražili preporuku od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS o izvođenju učeničkih ekskurzija van RS, odnosno BiH, imajući u vidu pojavu novog virusa.

"Kad je riječ o učenicima oboljelima od virusa gripa, Ministarstvo prosvjete i kulture prati situaciju i postupiće u skladu s preporukama nadležnih institucija", rekli su u ovom ministarstvu.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS su rekli da mjere otkazivanja ili odlaganja studentskih putovanja i ekskurzija još neće donijeti, ali da će javnost pravovremeno biti obaviještena o svim izdatima mjerama.

Simptomi

- povišena tjelesna temperatura

- kašalj

- otežano disanje.

Dosad nije zabilježeno dovoljno informacija koje bi poslužile za razumijevanje načina prenošenja i kliničke slike manifestacije novog virusa, a nije poznat ni izvor novog virusa.

Prenošenje

Sumnja se da se virus korona najprije pojavio kod životinja pa se vjerojatno proširio na čovjeka.

Iako je poznato što je virus korona i da uzrokuje upalu pluća, način prenošenja još nije poznat. Sumnja se da se širi kapljičnim putem - kašljanjem, kihanjem i govorom, a razdoblje inkubacije iznosi i do 14 dana.