Nadljudska borba sa vatrenom stihijom na Zelengori (FOTO, VIDEO)

Nadljuska borba sa vatrenom stihijom na Zelengori traje i danas. Nakon tri dana čekanja na odobrenje iz Sarajeva, dva helikoptera iz Srbije pristigla su u pomoć i uključila se u akciju gašenja velikog požara na lokalitetu Nacionalnog parka Sutjeska.

Nepristupačan teren, gusta zavjesa dima i jak vjetar, nisu spriječili vatrogasce da nadljudskim naporima uđu u koštac sa vatrenom stihijom.

Iako se požar, zbog specifičnog geografskog položaja, primarno gasi iz vazduha, djelovanjem helikopterskih jedinica, rizikujući sopstveni život, vatrogasci su pristupili i ručnom gašenju plamena.

“Јuče u jutarnjim časovima su prebačeni vatrogasci na pojedine kvote, gdje je požarište, da bi sa naprtnjačama onaj dio požara gasili, poslije naleta helikoptera. Veoma je nepristupačno i velika je opasnost prilikom same intervencije, po same vatrogasce, zato što dolazi do odrona kamenja, stijena i izgorjelih grana”, starješina teritorijalno vatrogasno spasilačke brigade Foča Radojica Mališ.

Danonoćno i bez predaha na obroncima Zelengore je i Helikopterski servis Srpske, kome su se pridružila i dva helikoptera Oružanih snaga BiH. Ipak, usljed ekstremnih temperatura i skromnijih kapaciteta, nužna je bila pomoć.

A u pomoć pritekli su piloti Helikopterske jedinice MUP-a Srbije. Čiji specijalizovani helikopteri Super Puma i Bel su bili spremni da polete već u subotu, te da zaustave širenje već neprocjenjljive štete u najvećem nacionalnom parku Srpske i BiH.

“ Sada ćemo bukvalno na tačku na koju mi izbacujemo 1.000 litara u roku od 30 sekundi, kako ćemo raditi u koloni, na isto to mjesto izbaciti preko per tona vode. Mislim da je to svima jasno. Trudićemo se da saniramo u što kraćem periodu ovaj požar, jer imamo dva ogromna požara na potezu Bileća-Berkovići, a koji nismo mogli da gasimo zbog angažmana ovdje”, istakao je direktor Helikopterskog servisa Srpske Boban Kusturić.

Helikopteri iz Srbije, na Zelengori biće sve do potpunog saniranja požara.

“Helikopter je bukvalno pravljen za akcije gašenja požara, ima veliko jedro od 3,5 tona i da ste me pitali koji helikopter da uzmete za gašenje, to je ovaj”, istakao je kapetan u helikopteru Super Puma Јovica Mihailović.

Požar je obuhvatio stogodišnju crnogoričnu šumu, ugrozio biodiverzitet i znatno se približio prašumi Perućici.

Šteta je već dostigla višemilionske cifre, a posljedice po endemske vrste i biodiverzitet biće poznate tek nakon potpunog obuzdavanja požara. Helikopterske jedinice i vatrogasci na terenu će biti do kasnih noćnih časova, prenosi RTRS.

