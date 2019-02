Nadriljekari vrebaju teško oboljele

​BANJALUKA, MOSTAR - Nadriljekarstvo uzima maha i u BiH, pa se tako terapije i lijekovi za navodno liječenje čak i raka nude na internetu i putem oglasa i društvenih mreža, a stručnjaci upozoravaju da to može biti opasno po život.

Nakon nedavnog slučaja nadriljekarstva u Srbiji, koji je potresao region, istražili smo kakvih sve oglasa i stranica na internetu ima u BiH.

"Lijek, liječim rak - karcinom. Liječim terapijama 30 do 40 dana. Ne uzimam novac u slučaju neuspjelog liječenja", stoji u oglasu postavljenom na internetu.

Oglašivač koji je postavio ovaj oglas na portal za oglašavanje je u telefonskom razgovoru novinaru "Nezavisnih" rekao da mu se pacijenti jave uglavom kada je "već kasno i kada je sve u poodmakloj fazi".

"Riječ je o terapijama strujom i pacijent mora da drži dijetu konzumirajući sirovo povrće. Ne mogu liječiti ako je pacijent imao više od pet hemoterapija. Do zadnje faze mogu izliječiti, ali mora biti izvršena operacija, mora pacijent skloniti 'magacine' u kojima se nalaze te ćelije tumora", kazao je oglašivač.

Iako u oglasu koji je postavljen na internetu stoji da je cijena terapija 5.000 KM, oglašivač nam je u telefonskom razgovoru tvrdio da je liječenje besplatno, ali da "ako neko hoće da plati - plaća, a ako neće - ne mora".

"Ako je neko zadovoljan liječenjem i ako vjeruje u Boga, neka mi da pare, a ako ne da, bar će me pohvaliti nekome ko ima novaca i ko ima, recimo, neke fabrike. Nije to nikakva ujdurma ni uzimanje para. Ova metoda je 'ukradena' od vlasnika najvećih fabrika lijekova na svijetu i oni to ne daju nikom i to je aparat koji se mora podešavati. Ja, kada bi to dao nekom, onda bi on to proizveo i svi bi proizvodili, a ja ne bih imao nikakve zarade", tvrdi ovaj oglašivač.

Naglasio je da ima stotine ljudi u svijetu koji na ovaj način liječe oboljele.

A u jednom od oglasa nude i 'čisti albanski petrolej', za koji tvrde da je veoma efikasan u liječenju karcinoma.

"Čisti 100% prirodni petrolej liječi mnoge maligne bolesti. Ljudi treba da se osvijeste u prirodi. Postoji lijek za sve bolesti. Čisti petrolej je lijek sigurno", stoji u jednom od oglasa.

Miodrag Femić, predsjednik Međunarodne asocijacije doktora medicine za jugoistočnu Evropu, kazao je za "Nezavisne" da je su ovakve vrste "liječenja" izuzetno opasne.

"Takve stvari mogu biti veoma opasne po ljude i zna se šta zvanična medicina govori, a šta nadriljekarstvo. Ja sam apriori protiv toga i smatram da treba uvesti red u tom dijelu i ne dozvoliti da prevaranti od preprodaje lijekova i svega ostalog uzimaju novac od bolesnih ljudi", istakao je Femić za "Nezavisne".

Naglasio je da su to ljudi koji pokušavaju lažima da se obogate na tuđoj muci te da uzimaju velike svote novca za laži i nadriljekarstvo.

"Nažalost, nadriljekarstvo će se odlaskom ljekara iz zemlje i te kakao razviti u BiH. Doći će trenutak kada ljudi neće imati kome otići nego babama i nadriljekarima, koji se bave time i zarađuju na tuđoj nesreći", smatra Femić.

U Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka kazali su da nije primijećeno da roditelji u ovom udruženju posežu za nadriljekarstvom.

"Mislim da je to individualna stvar roditelja da li će da vjeruju u to ili ne. Ako je neko i ranije koristio takvu vrstu sredstava, onda će posegnuti i u ovakvim slučajevima. Kada su u pitanju ti 'čarobni' čajevi i napici, nismo primijetili da je neko povjerovao u takve priče, ali vjerovatno ima takvih slučajeva", istakli su u Udruženju.

Boška Ćavar iz Udruženja "Novi pogled" iz Mostara kazala je da ovo udruženje nema podataka o tome da li se neki članovi liječe "na svoju ruku", odnosno da li posežu za nadriljekarstvom.

"Po mom ličnom mišljenju, liječenja tog tipa su prevare. Ja vjerujem medicini i to je ono što podržavam apsolutno", kazala je Ćavarova.

U MUP-u RS kazali su da lani nisu imali evidentiranih krivičnih djela koja se odnose na nadriljekarstvo.

U Federalnoj upravi policije istakli su da je u toku 2018. godine na području Federacije evidentirano jedno krivično djelo "Nadriljekarstvo" te je, kako kažu, nadležnom tužilaštvu podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv jednog lica.

"Sankcija za ovo djelo je kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna", istakli su za "Nezavisne" u Upravi.