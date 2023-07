Nagle promjene vremena izazivaju tegobe i kod zdravih

BANJALUKA - Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na olujni vjetar, uz lokalne nepogode, prvenstveno na zapadu i sjeveru Srpske, potvrdio je za "Nezavisne novine" Dejan Supić, pomoćnik direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za meteorologiju.

"Mjestimično su moguće i vremenske nepogode praćene gradom i olujnim vjetrom. U srijedu ujutro kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačaće na sjeveru i zapadu uz znatan pad temperature, a ponegdje će biti i lokalnih nepogoda uz intenzivnije padavine i jak vjetar", kazao je Supić.

Dodaje da će na jugoistoku biti sunčanih perioda, a na jugu toplije.

"U srijedu sredinom dana kiša i pljusak proširiće se na centralne i istočne predjele, dok će na zapadu i sjeveru doći do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje. Na krajnjem jugu ostaće pretežno suvo vrijeme, uz povremene pljuskove samo ponegdje", ističe Supić.

Napominje da će se minimalna temperatura vazduha kretati od 14 do 18, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, dok će maksimalna temperatura biti od 18 do 23, na jugu do 29 stepeni.

"Od četvrtka se očekuje stabilizacija vremena uz postepeni porast dnevne temperature vazduha, dok će noći i jutra biti znatno svježiji", rekao je Supić, koji je napomenuo da su toplotni uslovi u posljednje dvije sedmice bili jako nepovoljni za poljoprivredne kulture.

Vremenske prilike, tačnije neprilike, posljednjih dana ne prijaju ni ljudima, posebno velike temperaturne razlike koje mogu izazvati probleme kod hroničnih bolesnika, ali i kod zdravih osoba, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" kardiolog Duško Vulić.

"Ovo su sada zadnjih dana vanredni uslovi, sa jako visokim temperaturama, naglim promjenama i padom temperature nakon ovih olujnih kiša i nepogoda. Ta promjena u temperaturi negativno utiče na sve hronične bolesnike, a posebno na kardiovaskularne, i one koji imaju problema sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, ali može izazvati probleme i kod zdravih osoba", kaže Vulić.

Savjetuje pacijentima da što manje budu izloženi ovim temperaturnim razlikama i da izlaze vani u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

"Potrebno je i uzimanje što više tečnosti, jesti manje obroke, ali češće, kao i konzumirati malo kalorijske hrane. Svaka jača hrana, koja ima više kalorija, pojačava metabolizam organizma, što uz toplotu nije preporučljivo i pogoršava simptome. Zato savjetujem svima da jedu više voća i povrća, kao i što više tečnosti, najmanje dvije do dvije i po litre tečnosti u toku dana", objašnjava doktor Vulić.

Ističe da se posljednjih dana povećao broj pacijenata koji se žale na tegobe prouzrokovane nestabilnim vremenskim prilikama.

"U zadnje dvije sedmice primjetan je porast broja pacijenata koji se javljaju jer im se pogoršalo stanje. Tu ima osoba koje imaju probleme sa krvnim sudovima, naši bolesnici koji su imali infarkt ili oni kojima je srce oslabilo, svi oni zbog ovog vremena sada imaju znatna pogoršanja i javljaju se kod nas u kliniku. Povećani su zahtjevi za pomoć, kako prema hitnim službama, tako i kod nas kardiologa", kaže doktor Vulić.

Dodaje da ni zdravi ljudi nisu imuni na temperaturne razlike i tegobe koje one prouzrokuju.

"Zdravi ljudi to ipak lakše podnose od hroničnih bolesnika, ali nisu imuni. Osjećaju smetnje, brzo zamaranje, otežano disanje, pa pomisle da je iza toga nešto ozbiljno, a sve je to najčešće posljedica nenormalnih temperaturnih uslova. I njima je savjet da pripaze na ishranu, uzimaju što više tečnosti, ne prejedaju se i smanje unos alkohola", ističe Vulić.

Savjetuje svima da ne zanemare simptome kao što su otežano disanje, bol iza grudne kosti i oticanje nogu, koji mogu biti ključni simptomi koji ukazuju na pogoršanje postojeće kardiovaskularne bolesti.