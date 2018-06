Naglo zahlađenje sa kišom i pljuskovima u petak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj sutra se očekuje naglo zahlađenje, pa će uveče i u subotu ujutro biti vrlo hladno, rekla je Srni dežurni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Srpske Milica Đorđević.

Prvi dan ljeta je sunčan i vrlo topao uz temperaturu vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusova, ali već sutra se može očekivati naglo zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

"Ponegdje će biti i lokalnih nepogoda. U prvom dijelu dana na jugu će biti i dalje toplo, dok će popodne i uveče u svim predjelima biti vrlo hladno", rekla je Đorđevićeva.

Ona je navela da će sutra ujutru na sjeveru i sjeverozapadu Republike Srpske biti oblačno i svježije uz slabu kišu.

"U Semberiji se očekuju prolazno malo jači pljuskovi uz jak sjeverni vjetar. Na jugu i jugoistoku biće suvo i toplije tokom prije podneva, a od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom zahvatiće i ove predjele", rekla je Đorđevićeva.

Ona je dodala da su moguće i lokalne nepogode uz jače padavine i jak olujni vjetar.

"Na sjeveru i zapadu biće oblačno uz slabu kišu i sve hladnije vrijeme. Maksimalna temperatura vazduha tokom prijepodneva iznosiće 18 na sjeverozapadu, a na jugu 28 stepeni Celzijusovih", rekla je Đorđevićeva.

Ona je dodala da će sutra tokom dana u svim predjelima doći do zahlađenja, a minimalna temperatura uveče iznosiće od 10 do 18 stepeni na jugu, a u višim predjelima na zapadu biće ispod 10 stepeni Celzijusovih.

Prema njenim riječima, u subotu, 23. juna, tokom dana očekuje se suvo i svježe, na sjeveru sunčano, a u ostalim predjelima umjereno oblačno vrijeme.

"Minimalna temperatura vazduha u subotu biće od tri do 10 stepeni, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 19 do 23, a na jugu oko 26 stepeni Celzijusovih", istakla je Đorđevićeva.